HLV Campuchia: Còn nhiều cầu thủ rất tốt mà tôi không triệu tập được

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HLV Koji Gyotoku cho biết không thể bắt bài tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.
HLV trưởng tuyển Campuchia, Koji Gyotoku bước vào phòng họp báo sau trận thua Việt Nam 1-3 trên sân Mỹ Đình tối 7/8 tại bảng A ASEAN Cup 2026 với gương mặt mệt mỏi. Nhà cầm quân sinh năm 1965 trả lời các câu hỏi với âm lượng nhỏ.
"Tuyển Việt Nam có nhiều sự thay đổi và rất khó để nắm bắt. Đặc biệt là hiệp hai, khi Nguyễn Xuân Son vào sân. Đây là cầu thủ rất chất lượng và rất khó để khắc chế cậu ấy", Gyotoku cho hay. Trận này, số 12 của tuyển Việt Nam dự bị và vào sân đầu hiệp 2 thay cho Nguyễn Hoàng Đức. Xuân Son là người khiến hậu vệ Campuchia phản lưới, mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
Tuyển Campuchia thua Việt Nam 1-3 với đội hình không phải mạnh nhất khi để các trụ cột như Sos Suhana, Sieng Chanthea, Mat Noron và Keo Soksela trở về CLB chủ quản do đã hết cơ hội đi tiếp trước lượt trận cuối.
"Tuyển Campuchia hôm nay đá với nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng họ chơi không tệ. Và chiến thuật của chúng tôi cũng không tệ. Chúng tôi đã có một bàn thắng và vài cơ hội ghi bàn. Nhưng bàn thua thứ hai ảnh hưởng tiêu cực tới tuyển Campuchia. Ngoài ra, ở hiệp 2, đội tôi cũng có một cầu thủ chấn thương", HLV Gyotoku chia sẻ ở buổi họp báo sau trận.
"Hiện tại, có nhiều tuyển thủ Campuchia rất chất lượng nhưng tôi không thể triệu tập. Lần sau gặp tuyển Việt Nam, chúng tôi sẽ có lực lượng mạnh hơn", chiến lược gia người Nhật Bản nói thêm. Tuyển Campuchia không có lực lượng tối ưu do ASEAN Cup 2026 nằm ngoài hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên CLB không có nghĩa vụ phải nhả người cho đội tuyển.
Đánh giá về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam, Gyotoku nói ngắn gọn: "Họ có thể vào chung kết".
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