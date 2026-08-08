Hậu vệ Tottenham được chào mời tới MU

Hậu vệ Djed Spence được người đại diện giới thiệu tới MU trong bối cảnh cầu thủ này muốn rời Tottenham để tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên.

Spence sẵn sàng tới MU nếu có cơ hội.

Theo nhà báo Ben Jacobs, Spence được phía đại diện chào mời tới một số đội bóng Premier League, trong đó có MU và Liverpool. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy hai CLB này thực sự muốn chiêu mộ hậu vệ người Anh.

Hậu vệ 25 tuổi từng trải qua giai đoạn khó khăn sau khi gia nhập Tottenham từ Middlesbrough. Tuy nhiên, phong độ của anh cải thiện đáng kể trong một năm qua. Mùa trước, hậu vệ đa năng này gây ấn tượng giúp Spurs trụ hạng, trước khi tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo tuyển Anh tại World Cup.

Đáng chú ý, Spence thi đấu nổi bật ở vị trí hậu vệ trái dù đây không phải vị trí sở trường. Màn trình diễn tại World Cup giúp giá trị của anh được đẩy lên khoảng 35 triệu bảng.

Spence muốn được thi đấu thường xuyên và đây là lý do chính khiến anh cân nhắc chia tay Tottenham trong mùa hè. Cầu thủ 25 tuổi được cho là chỉ sẵn sàng ra đi nếu nhận được những đảm bảo nhất định về thời lượng thi đấu.

MU đang tìm kiếm một phương án dự phòng chất lượng cho Luke Shaw ở hành lang trái. Patrick Dorgu hiện chưa được xem là lời giải hoàn toàn phù hợp khi HLV Michael Carrick đánh giá cầu thủ này thiên về vai trò tiền vệ hoặc cầu thủ chạy cánh trái.

Dù vậy, Spence khó trở thành mục tiêu ưu tiên của MU. Quan trọng hơn, MU khó có thể đảm bảo suất đá chính thường xuyên cho Spence. Đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng cũng ưu tiên một hậu vệ trái thuận chân trái thực thụ.