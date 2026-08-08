Cú ngã đau của đội hình đắt giá nhất ASEAN Cup 2026

Sở hữu lực lượng nhiều ngôi sao nhập tịch, chuẩn bị kỹ lưỡng và có giá trị đội hình cao nhất giải, Indonesia vẫn phải dừng bước ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Bóng đá không có chỗ cho những lời biện minh. Indonesia có thể viện dẫn nhiều lý do sau khi bị loại khỏi ASEAN Cup 2026, nhưng thất bại này đã để lại nỗi thất vọng đủ lớn.

Ở lượt trận cuối bảng A, Indonesia chỉ cần đánh bại Singapore để giành vé vào bán kết. Đội bóng xứ vạn đảo thậm chí có lợi thế khi Ragnar Oratmangoen mở tỷ số ở phút 47. Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn Cahya Supriadi khiến họ đánh mất tất cả.

HLV John Herdman nếm trải thất bại đau đớn cùng Indonesia ở sân chơi khu vực. Ảnh: Minh Chiến.

Phút 66, Supriadi băng lên xử lý thiếu chính xác, tạo điều kiện để Ilhan Fandi ghi bàn vào khung thành bỏ trống. Trận hòa 1-1 khiến Indonesia chỉ có 7 điểm, kém Singapore 1 điểm và phải nói lời chia tay giải đấu ở vị trí thứ ba bảng A.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Indonesia không thể vượt qua vòng bảng ASEAN Cup. Thành tích này lặp lại nỗi thất vọng từng xuất hiện ở các kỳ AFF Cup 2012 và 2014. Nhưng điều khiến người hâm mộ Indonesia thất vọng không chỉ nằm ở kết quả.

Khi đội hình triệu euro không thể tạo khác biệt

Indonesia bước vào ASEAN Cup 2026 với nhiều kỳ vọng. Đây được xem là một trong những đội hình chất lượng nhất lịch sử bóng đá nước này tại sân chơi khu vực.

Theo Transfermarkt, Indonesia sở hữu đội hình có giá trị cao nhất ASEAN Cup 2026 với khoảng 9,43 triệu euro. Đội bóng này cũng lập kỷ lục khi triệu tập tới 12 cầu thủ nhập tịch, gồm 11 cầu thủ có gốc Indonesia sinh ra hoặc trưởng thành ở nước ngoài và một trường hợp nhập tịch theo diện cư trú.

Không chỉ có lực lượng mạnh trên giấy tờ, Indonesia còn nhận được sự chuẩn bị đặc biệt. Giải vô địch quốc gia được điều chỉnh lịch để phục vụ đội tuyển. Các CLB phối hợp nhả quân mà không một lời phàn nàn, còn ban huấn luyện có nhiều thời gian làm việc với cầu thủ qua những đợt tập huấn.

Đội hình đắt giá nhất giải không mang về kết quả tương xứng. Ảnh: Minh Chiến.

Thế nhưng, những lợi thế đó không giúp Indonesia chơi thứ bóng đá thuyết phục. Trong trận đấu quyết định với Singapore, "Đại bàng Garuda" vẫn bộc lộ nhiều hạn chế quen thuộc: thiếu ý tưởng tấn công, phụ thuộc vào những đường bóng dài và liên tục đưa bóng vào vòng cấm bằng các pha tạt bóng thiếu hiệu quả.

Khi bị đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, Indonesia gần như không tìm ra phương án mới. Đội bóng có nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài lại gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận trước một Singapore bị đánh giá thấp hơn.

Đó là nghịch lý lớn nhất của Indonesia tại giải đấu năm nay. Họ có những cái tên nổi bật, có giá trị chuyển nhượng cao, nhưng chưa thể tạo ra một tập thể vận hành hiệu quả như những gì làm được ở hai trận gặp Campuchia và Timor Leste.

Đã đến lúc Indonesia nhìn lại nền móng

Sau thất bại, nhiều ý kiến tại Indonesia cho rằng vấn đề của đội tuyển không nằm ở một trận đấu cụ thể hay một cá nhân. HLV John Herdman và các cầu thủ chắc chắn phải chịu trách nhiệm, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn đến từ cả hệ thống.

Việc phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch giúp Indonesia nhanh chóng nâng chất lượng đội hình, nhưng không thể thay thế cho công tác đào tạo trẻ và sự phát triển của bóng đá nội địa.

Indonesia mất phương hướng từ trận thua Việt Nam và sau đó chơi tệ trước Singapore bị đánh giá yếu hơn. Ảnh: Minh Chiến.

Một đội tuyển mạnh không thể chỉ được xây dựng từ những cầu thủ tìm thấy nguồn gốc Indonesia ở nước ngoài. Nền móng quan trọng nhất vẫn là hệ thống đào tạo, giải quốc nội và môi trường cạnh tranh ổn định.

Indonesia từng đặt nhiều tham vọng vươn tầm châu Á, thậm chí hướng đến World Cup. Tuy nhiên, thất bại tại ASEAN Cup 2026 cho thấy khoảng cách giữa tham vọng và thực lực vẫn còn rất lớn.

Đội bóng xứ vạn đảo cần ngừng xem thường sân chơi Đông Nam Á khi chưa thật sự thống trị khu vực. Bóng đá không được quyết định bởi giá trị đội hình trên giấy, số lượng cầu thủ nhập tịch hay danh tiếng của từng cá nhân.

Thái Lan từng tham dự ASEAN Cup 2020 với đội hình trị giá khoảng 9,75 triệu euro, đi đầu là ngôi sao Chanathip Songkrasin. Nhưng khác với Indonesia hiện tại, họ biết cách biến sức mạnh trên giấy thành chức vô địch.

Đây có thể là một kỷ lục buồn khi Indonesia trở thành đội đắt giá nhất bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng cũng là lời cảnh báo trước những giải đấu lớn hơn. Trước khi nghĩ đến châu Á hay World Cup, "Đại bàng Garuda" cần chứng minh họ đủ sức làm vua ở Đông Nam Á.

Highlights Indonesia 1-1 Singapore Tối 7/8, Indonesia hòa Singapore 1-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó dừng bước tại giải khi chỉ xếp thứ ba chung cuộc.

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