Cơ bắp của người hùng World Cup 2026

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Torres duy trì cơ bắp ấn tượng.
Tiền đạo Barcelona xuất hiện trên sân tập trong trạng thái không mặc áo, qua đó để lộ rõ vóc dáng được cải thiện đáng kể sau quá trình rèn luyện thể lực.
Điểm gây chú ý nhất là phần thân trên của Torres. Cơ ngực, vai và cánh tay của cầu thủ người Tây Ban Nha nổi rõ, trong khi vùng bụng cũng cho thấy nền tảng thể chất ấn tượng. Những đường cơ săn chắc giúp Torres có diện mạo khỏe khoắn hơn so với hình ảnh thường thấy trên sân cỏ.
Không chỉ phần thân trên, đôi chân của tiền đạo Barcelona cũng được rèn luyện kỹ lưỡng. Bắp đùi và bắp chân nổi rõ trong khoảnh khắc Torres thực hiện động tác với trái bóng. Đây là yếu tố quan trọng đối với một cầu thủ thường xuyên phải tăng tốc, tranh chấp và di chuyển liên tục trong các trận đấu.
Hình ảnh mới cho thấy Torres đặc biệt chú trọng đến quá trình cải thiện thể lực để chuẩn bị cho mùa giải mới. Chỉ hơn hai tuần trước, Torres còn đứng trên đỉnh thế giới cùng tuyển Tây Ban Nha. Bàn thắng của anh trong hiệp phụ trận chung kết với Argentina giúp "La Roja" giành chức vô địch World Cup 2026, đồng thời khép lại mùa hè đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tiền đạo 26 tuổi.
Dù vậy, tương lai của Torres tại Barcelona không được đảm bảo. Đội bóng xứ Catalonia xem Julian Alvarez là phương án thay thế lý tưởng cho Robert Lewandowski, trong khi Torres nhận được sự quan tâm đặc biệt từ PSG.
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