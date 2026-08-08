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Thể thao

HLV người Anh thành 'của hiếm' ở Premier League

  • Thứ bảy, 8/8/2026 05:00 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Chỉ còn ba HLV người Anh góp mặt ở Premier League 2026/27, cho thấy xu hướng các CLB ngày càng ưu tiên chiến lược gia nước ngoài.

Carrick là một trong ba HLV người Anh tại Premier League mùa giải 2026/27. Ảnh: Reuters.

Con số này tiếp tục giảm sau khi Newcastle bổ nhiệm chiến lược gia người Đức, Matthias Jaissle thay thế Eddie Howe. Jaissle, 38 tuổi, gây ấn tượng mạnh khi giúp Al-Ahli giành hai chức vô địch châu Á liên tiếp (2024/25 và 2025/26). Trước đó, ông cũng từng vô địch Áo hai mùa cùng Red Bull Salzburg. Nhiệm vụ của Jaissle tại St James’ Park là đưa Newcastle trở lại nhóm cạnh tranh sau khi đội bóng chỉ xếp thứ 12 mùa trước.

Việc Newcastle chọn Jaissle đồng nghĩa Premier League mùa này chỉ còn ba HLV bản địa: Michael Carrick (Manchester United), Frank Lampard (Coventry City) và Gary O’Neil (Ipswich Town). Mùa trước, giải đấu vẫn còn bốn HLV người Anh.

Đáng chú ý, từ khi Premier League ra đời năm 1992, chưa từng có HLV người Anh nào vô địch giải đấu. Người Anh gần nhất đăng quang ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù là Howard Wilkinson cùng Leeds United mùa 1991/92, trước khi Premier League chính thức được thành lập.

Thống kê cũng cho thấy sự thống trị của các chiến lược gia ngoại quốc. Bảy trong mười mùa gần nhất được giành bởi các HLV người Tây Ban Nha, gồm Pep Guardiola với sáu chức vô địch cùng Manchester City và Mikel Arteta với danh hiệu mùa vừa qua cùng Arsenal.

Mùa giải 2026/27, Tây Ban Nha là quốc gia có nhiều HLV nhất Premier League với năm đại diện, gồm Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Xabi Alonso (Chelsea), Alvaro Arbeloa (Fulham) và Andoni Iraola (Liverpool). Đức đứng thứ hai với bốn HLV, trong đó có Jaissle.

Sự áp đảo của các chiến lược gia nước ngoài phản ánh xu hướng toàn cầu hóa ngày càng rõ nét ở Premier League. Trong bối cảnh đó, một HLV người Anh tại giải đấu hấp dẫn nhất thế giới đang trở thành hình ảnh hiếm hoi, thay vì vị thế mặc định như nhiều thập kỷ trước.

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Đào Trần

Anh HLV người Anh Premier League

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