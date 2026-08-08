Thương vụ bom tấn Guimaraes của Arsenal bất ngờ trì hoãn

Bruno Guimaraes được cho là đã tập cùng Arsenal nhưng thương vụ trị giá 75 triệu bảng bất ngờ bị trì hoãn.

Guimaraes được đáp ứng khao khát chơi bóng cho Arsenal. Ảnh: Reuters.

Arsenal đối mặt với một chút chậm trễ trong thương vụ chiêu mộ Bruno Guimaraes từ Newcastle, dù tiền vệ người Brazil được cho là đã bắt đầu hòa nhập cùng đội bóng mới.

Theo Diario AS, vấn đề khiến vụ chuyển nhượng chưa được công bố đến từ những thủ tục hành chính liên quan giấy tờ. Arsenal kỳ vọng các khúc mắc sớm được giải quyết để hoàn tất màn ra mắt của bản hợp đồng bom tấn.

Trước đó, nhà vô địch Premier League đạt thỏa thuận với Newcastle về mức phí 75 triệu bảng vào hôm 5/8. Arsenal sẽ thanh toán toàn bộ số tiền mà không kèm các khoản phụ phí, chia đều trong vòng 24 tháng.

Bruno Guimaraes được cho là đã có buổi tập đầu tiên cùng các học trò của HLV Mikel Arteta hôm 7/8. Tiền vệ 28 tuổi trước đó có mặt tại trại tập huấn tiền mùa giải của Newcastle ở Tây Ban Nha để đề nghị HLV mới Matthias Jaissle cho phép rời đội.

Sau khi được Newcastle bật đèn xanh, Guimaraes bay tới London để kiểm tra y tế và chuẩn bị hoàn tất vụ chuyển nhượng.

Thương vụ này đánh dấu sự thay đổi lớn trong kế hoạch nhân sự của Newcastle. Ban đầu, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh từ chối lời đề nghị 75 triệu bảng của Arsenal vì cấu trúc thanh toán có nhiều điều khoản phụ. Tuy nhiên, họ chấp nhận bán đội trưởng sau khi Arsenal cam kết trả đủ số tiền, đồng thời đáp ứng nguyện vọng cá nhân của Guimaraes.

Lyon, đội bóng cũ của Guimaraes, cũng được hưởng lợi với khoản tiền khoảng 7-8 triệu bảng từ điều khoản chia sẻ doanh thu khi bán cầu thủ.

Trong 4 năm rưỡi khoác áo Newcastle, Guimaraes ra sân 195 trận, ghi 31 bàn và có 32 kiến tạo. Anh là nhân tố quan trọng giúp CLB giành Carabao Cup mùa trước, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 70 năm.

Guimaraes đá hỏng phạt đền trước Na Uy Phút 14 trận đấu giữa Na Uy và Brazil sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026, Bruno Guimares bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sau khi sút hỏng quả phạt đền.

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