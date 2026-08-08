Araujo tới Liverpool

Liverpool đạt thỏa thuận mượn Ronald Araujo từ Barcelona trong một mùa giải kèm điều khoản mua đứt, sau khi thương vụ được Giám đốc Deco phê duyệt.

Ronald Araujo chuẩn bị chuyển sang khoác áo Liverpool.

Nhà báo Fabrizio Romano sử dụng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác nhận thương vụ sắp hoàn tất. Cuộc đàm phán được thúc đẩy nhanh chóng sau khi Giám đốc Thể thao Deco đặt bút phê duyệt. Hợp đồng cho mượn tuyển thủ Uruguay sẽ kéo dài một mùa giải, kèm theo điều khoản tùy chọn mua đứt.

Araujo được xem là lời giải cho bài toán nhân sự tại hàng phòng ngự Liverpool. Với khả năng thi đấu linh hoạt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải, anh đáp ứng trọn vẹn yêu cầu về một hậu vệ đa năng mà ban huấn luyện "The Kop" đang tìm kiếm.

Đội ngũ đại diện của ngôi sao sinh năm 1999 đã có mặt tại Anh để hoàn tất các điều khoản cá nhân chỉ trong vài giờ sau khi thỏa thuận giữa hai câu lạc bộ được thông qua. Hiện tại, các thủ tục cuối cùng được khẩn trương hoàn thiện để sẵn sàng cho thông báo chính thức.

Theo lịch trình, Araujo sẽ nói lời chia tay các đồng đội tại Barcelona vào ngày mai, trước khi đội bóng xứ Catalan lên đường sang Italy du đấu. Dự kiến, anh sẽ đáp chuyến bay đến vùng Merseyside vào cuối tuần để kiểm tra y tế và ra mắt tại sân Anfield, sẵn sàng bắt đầu chương mới trong sự nghiệp tại Premier League.

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