HLV tuyển Indonesia hứng bão chỉ trích

HLV John Herdman trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Indonesia sau khi đội tuyển nước này bị loại ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026.

HLV John Herdman bị chỉ trích. Ảnh: Minh Chiến

Tối 7/8, Indonesia bị Singapore cầm hòa 1-1, qua đó dừng bước ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026. Đây là kỳ thứ hai liên tiếp đội tuyển xứ vạn đảo không thể góp mặt ở bán kết. Tại các kỳ giải năm 2024 và 2026, Indonesia đều nằm chung bảng với Việt Nam và đều phải nhận thất bại.

Kết quả đáng thất vọng khiến làn sóng phản ứng trên mạng xã hội bùng nổ. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề lớn nhất của "Garuda" nằm ở cách vận hành chiến thuật của ban huấn luyện.

Một bộ phận CĐV cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là việc tuyển Indonesia thiếu phương án tấn công khi rơi vào thế bế tắc. Đội bóng của HLV John Herdman gần như không có "kế hoạch B" mỗi khi lối chơi quen thuộc bị đối thủ khóa chặt.

Ở trận hòa Singapore, nhiều CĐV nhận xét Indonesia thi đấu thiếu cường độ, triển khai bóng vội vàng và gặp khó trong việc kiểm soát thế trận. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng ông Herdman phản ứng chậm trước diễn biến trên sân, ít thay đổi về chiến thuật và các điều chỉnh nhân sự không tạo ra khác biệt đáng kể.

CĐV Indonesia không hài lòng về chiến thuật của đội nhà. Ảnh: Minh Chiến

"Ông Herdman quá phụ thuộc vào Thom Haye và phải trả giá", một CĐV bình luận.

Trong hai trận đấu cuối vòng bảng, tiền vệ gốc Hà Lan vẫn được đánh giá là một trong số ít cái tên chơi nổi bật và nỗ lực tổ chức lối chơi của Indonesia. Tuy nhiên, khi Haye bị đối phương phong tỏa, toàn bộ hệ thống của đội tuyển gần như mất phương hướng và không tạo ra nhiều giải pháp khác biệt.

Thất bại càng khiến người hâm mộ thất vọng bởi Indonesia bước vào giải với lực lượng được đánh giá khá mạnh. Ngoài dàn cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại giải quốc nội, đội bóng còn sở hữu nhiều nhân tố chất lượng và được kỳ vọng sẽ cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân lại hoàn toàn không tương xứng với chất lượng đội hình.

Việc dừng bước ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026 được xem là cú sốc lớn đối với bóng đá Indonesia. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nhiều khả năng sẽ phải sớm đánh giá lại định hướng của đội tuyển sau một giải đấu đầy thất vọng.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.