MU chấm dứt đặc quyền của cầu thủ

Theo The Telegraph, Manchester United vừa áp dụng quy định mới về thắt chặt quỹ lương nhằm tránh việc phải chi trả thu nhập cao cho những cầu thủ có đóng góp hạn chế.

Manchester United thắt chặt quỹ lương.

Manchester United thực hiện một thay đổi quan trọng trong chính sách hợp đồng nhằm kiểm soát quỹ lương và tránh tình trạng tồn đọng các thỏa thuận giá trị lớn trên sổ sách. Sau mùa hè 2023 đầy biến động, đội chủ sân Old Trafford quyết định loại bỏ điều khoản tự động tăng 25% lương khi đội bóng giành quyền tham dự Champions League.

Theo quy định mới, các cầu thủ chỉ đủ điều kiện nhận mức tăng này nếu góp mặt ít nhất 60% tổng thời gian thi đấu ở mùa giải trước đó. Điển hình như trường hợp của Joshua Zirkzee, cầu thủ gia nhập năm 2024 không đạt ngưỡng thi đấu tối thiểu trong chiến dịch 2025/26. Do đó, anh không được tăng 25% lương, giúp câu lạc bộ giảm bớt gánh nặng tài chính và dễ dàng thanh lý cầu thủ này hơn nếu cần thiết.

Tuy nhiên, các ngôi sao ký hợp đồng trước khi chính sách này có hiệu lực như Mason Mount, Andre Onana và Marcus Rashford vẫn được hưởng đặc quyền cũ. Dù Mount chỉ thi đấu khoảng 30% thời gian, còn Onana và Rashford bị đem cho mượn, thu nhập của cả ba vẫn tăng lên đáng kể.

Hiện tại, Onana được gửi trở lại Trabzonspor thêm một mùa giải, trong khi Manchester United kỳ vọng Mount có thể sớm vượt qua các vấn đề về thể lực để ở lại cống hiến.

Tương lai của Rashford vẫn chưa chắc chắn, song mức lương khổng lồ đang trở thành rào cản khiến anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại Old Trafford do khó tìm được bến đỗ mới đáp ứng được yêu cầu tài chính.

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