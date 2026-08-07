Tiền đạo Brazil khiến MU và Arsenal tranh giành

Manchester United và Arsenal đồng loạt theo đuổi Kaua Elias sau khi tiền đạo 20 tuổi lập hat-trick hoàn hảo trong màu áo Shakhtar Donetsk.

Kaua Elias nổi lên như một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Brazil. Ảnh: Instagram.

Theo SunSport, tuyển trạch viên của Manchester United và Arsenal đã trực tiếp có mặt tại Lviv (Ukraine) để theo dõi màn trình diễn của tiền đạo người Brazil trong chiến thắng 5-1 của Shakhtar Donetsk trước Kudrivka hôm 3/8.

Chân sút 20 tuổi ghi một hat-trick hoàn hảo với các bàn thắng bằng đầu, chân trái và chân phải. Màn trình diễn này được xem là cú hích lớn khiến cả hai ông lớn Premier League đẩy mạnh sự quan tâm.

Shakhtar hiện định giá Elias ở mức khoảng 30 triệu bảng. Đội bóng Ukraine không có ý định giảm giá khi tiền đạo người Brazil còn hợp đồng đến năm 2029 và đang thu hút sự chú ý từ nhiều CLB châu Âu.

Theo SunSport, bộ phận tuyển trạch của Arsenal và MU đều gửi về những báo cáo rất tích cực. Elias được đánh giá là mẫu trung phong toàn diện, có thể dứt điểm bằng cả hai chân, không chiến tốt và giữ được sự bình tĩnh trong vùng cấm.

HLV Mikel Arteta đang tìm kiếm một phương án lâu dài cho vị trí trung phong nhằm tăng chiều sâu hàng công. Trong khi đó, MU cũng muốn bổ sung sức mạnh cho tuyến đầu khi tương lai của Joshua Zirkzee chưa rõ ràng.

Không chỉ Arsenal và MU, AC Milan và Porto cũng đang theo sát Elias. Inter Milan trước đó cũng được nhắc đến trong danh sách các đội bóng quan tâm, khiến cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt.

Kể từ khi chuyển đến Shakhtar từ Fluminense vào năm 2025, Elias đã ghi 12 bàn và có 3 kiến tạo sau 39 lần ra sân. Tiền đạo trẻ người Brazil được xem là một trong những tài năng tấn công đáng chú ý nhất của bóng đá Nam Mỹ hiện nay, và mức giá 30 triệu bảng nhiều khả năng sẽ không phải rào cản lớn với Arsenal hay Manchester United nếu họ quyết định tăng tốc trong thương vụ này.

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