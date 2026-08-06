Cảnh sát đột kích trụ sở KFA vì bê bối tình dục

Cảnh sát vừa thực hiện lệnh khám xét trụ sở Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc sau khi xuất hiện cáo buộc tổ chức này từng cung cấp dịch vụ nhạy cảm cho 10 trọng tài quốc tế.

Bóng đá Hàn Quốc dính lùm xùm rúng động. Ảnh: AFC

Ngày 6/8, cơ quan cảnh sát đồng loạt khám xét văn phòng Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) tại Cheonan và Seoul nhằm thu thập bằng chứng liên quan đến nghi án hối lộ tình dục trọng tài ngoại quốc trong quá khứ.

Dữ liệu điều tra cho thấy trong giai đoạn 2011-2012, KFA bị cáo buộc cung cấp dịch vụ "nhạy cảm" cho khoảng 10 trọng tài điều hành 7 trận đấu quan trọng. Các trận này bao gồm vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á (gặp Kuwait), vòng loại Olympic London 2012 (gặp Oman và Qatar) cùng một số trận giao hữu quốc tế khác.

Phương thức thực hiện được xác định là sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp để thanh toán chi phí tại các tiệm massage ở Seoul, Changwon và Ulsan. Mặc dù các sai phạm về thẻ công từng bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cảnh báo từ năm 2016, chi tiết về việc "tiếp đãi" trọng tài bằng tình dục đến nay mới chính thức được đưa ra ánh sáng.

Lật lại hồ sơ năm 2016, cơ quan chức năng từng phát hiện các quan chức KFA đã chi khoảng 200 triệu won cho 1.496 lần quẹt thẻ tại các cơ sở giải trí, karaoke và sân golf. Tuy nhiên, trọng tâm điều tra vào thời điểm đó chỉ xoay quanh tội danh biển thủ và lạm dụng tín nhiệm của ban lãnh đạo tiền nhiệm.

Phản hồi về vụ việc, đại diện KFA thừa nhận đây là những hành vi sai trái xảy ra từ 15 năm trước. Liên đoàn khẳng định từ năm 2013 đã áp dụng hệ thống "Thẻ sạch" (Clean Card) và thắt chặt quy trình kiểm toán nội bộ.

"Chúng tôi đang tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn quản lý mới theo tiêu chuẩn đạo đức xã hội cao nhất để không lặp lại những tiền lệ đáng tiếc", KFA tuyên bố.

Vụ việc đang tiếp tục được cảnh sát mở rộng điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong thời kỳ đó.

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