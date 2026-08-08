FIFA chia rẽ vì Infantino

Tranh cãi quanh Gianni Infantino tạo ra sự phân cực rõ rệt khi nhiều Liên đoàn thành viên công khai ủng hộ hoặc phản đối việc Chủ tịch FIFA tiếp tục tại vị.

Sức ép dành cho Chủ tịch Infantino ngày càng lớn dần.

Theo TNT Sports, hiện có 17 quốc gia đứng về phía ông Infantino gồm Qatar, UAE, Morocco, Ai Cập, Sri Lanka, CHDC Congo, Djibouti, Lebanon, Indonesia, Philippines, Kuwait, Gambia, Mexico, Argentina, Paraguay, Bhutan và Bangladesh.

Ở chiều ngược lại, 14 quốc gia công khai phản đối Infantino, trong đó có hàng loạt thành viên châu Âu như Đức, Na Uy, Wales, Serbia, Thụy Điển, Hy Lạp, Albania, Anh, Hà Lan, Phần Lan, Đan Mạch, Croatia và Romania, cùng Jordan.

Nếu xét riêng các Liên đoàn châu lục, UEFA (châu Âu), AFC (châu Á) và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) đồng loạt phản đối và đặt dấu hỏi về vai trò lãnh đạo của Infantino. Ngược lại, CAF (châu Phi) đứng ở phía đối lập. Ngày 6/8, Ủy ban Điều hành CAF nhất trí tái khẳng định sự ủng hộ đối với Infantino, đồng thời cảm ơn Chủ tịch FIFA vì những đóng góp cho bóng đá châu Phi.

Bối cảnh của cuộc đối đầu là những tranh cãi gay gắt về cách điều hành FIFA, đặc biệt sau đề xuất đưa nguồn vốn tư nhân vào hoạt động thương mại của World Cup. Kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ nhiều Liên đoàn, trong đó UEFA cảnh báo về khả năng tẩy chay nếu FIFA tiếp tục triển khai.

Infantino sau đó rút lại kế hoạch, nhưng tranh cãi chưa chấm dứt. Một số Liên đoàn tiếp tục yêu cầu thay đổi lãnh đạo FIFA trước cuộc bầu cử Chủ tịch vào tháng 3/2027. Với 211 thành viên FIFA, mỗi Liên đoàn chỉ có một phiếu trong cuộc bầu cử Chủ tịch. Vì vậy, dù danh sách phản đối ngày càng dài, cán cân quyền lực chưa nghiêng hẳn về một phía.

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