Cáo buộc mới bủa vây Infantino

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục chịu sức ép sau khi xuất hiện cáo buộc liên quan đến mối quan hệ với một nữ nhân viên thời ông còn làm việc tại UEFA.

Gianni Infantino đối diện thêm sức ép giữa lúc vị trí Chủ tịch FIFA đang bị đặt dấu hỏi sau hàng loạt tranh cãi.

Theo Daily Mail dẫn lại cuộc điều tra của Telegraph, Infantino bị cáo buộc từng có quan hệ tình cảm với một nữ nhân viên cấp dưới khi giữ chức Tổng thư ký UEFA.

Người phụ nữ này sau đó được thăng lên vị trí quản lý và tăng lương khoảng 30%, lên gần 160.000 franc Thụy Sĩ mỗi năm. Khi rời UEFA, cô còn nhận khoản hỗ trợ ở mức sáu con số và được tổ chức này thanh toán học phí cho một chương trình MBA.

Những chi tiết trên khiến câu chuyện không còn đơn thuần liên quan đến đời tư của Infantino. Trọng tâm được đặt vào khả năng xuất hiện xung đột lợi ích trong các quyết định nhân sự thời ông còn nắm quyền tại UEFA.

UEFA xác nhận từng chi khoản tiền khi nữ nhân viên này rời tổ chức và hỗ trợ học phí MBA. Tuy nhiên, cơ quan điều hành bóng đá châu Âu cho biết những khoản thanh toán được thực hiện theo chính sách nhân sự khi đó. UEFA cũng cho biết các quy định nội bộ đã được siết chặt từ năm 2016.

Một số nguồn tin được Telegraph dẫn lại cho rằng Michel Platini, Chủ tịch UEFA thời điểm ấy, từng chất vấn Infantino về sự việc. Thậm chí, có ý kiến trong nội bộ UEFA muốn Platini sa thải vị tổng thư ký. Những thông tin này đến từ các nguồn ẩn danh và chưa được xác nhận độc lập.

FIFA bác bỏ các cáo buộc liên quan đến Infantino, trong khi những nghi vấn về xung đột lợi ích tiếp tục được truyền thông châu Âu đặt ra.

FIFA bác bỏ toàn bộ cáo buộc liên quan đến hành vi không phù hợp của Infantino. Người phát ngôn của tổ chức này khẳng định các quyết định nhân sự và khoản hỗ trợ thôi việc đều được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

FIFA cũng cho biết chưa từng nhận được khiếu nại chính thức từ nhân viên UEFA hoặc FIFA về hành vi của Infantino.

Thông tin xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm với Chủ tịch FIFA. Infantino đang chịu sức ép ngày càng lớn sau những tranh cãi liên quan đến kế hoạch cải tổ hoạt động thương mại của FIFA.

Kế hoạch này vấp phải sự phản đối mạnh từ UEFA và nhiều liên đoàn thành viên trước khi FIFA phải rút lại. Một số nhân vật trong bóng đá châu Âu sau đó công khai đặt câu hỏi về vị trí của Infantino, trong đó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy Lise Klaveness từng kêu gọi ông từ chức.

Cáo buộc mới chưa đủ để đưa ra kết luận về Infantino, đặc biệt khi FIFA đã phủ nhận và nhiều chi tiết vẫn dựa trên lời kể từ nguồn ẩn danh. Tuy nhiên, việc câu chuyện xuất hiện đúng lúc Chủ tịch FIFA đang đối diện cuộc khủng hoảng niềm tin khiến sức ép lên người đứng đầu bóng đá thế giới tiếp tục gia tăng.