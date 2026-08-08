Dàn thủ môn đắt giá nhất lịch sử

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1. Kepa Arrizabalaga – Athletic Bilbao sang Chelsea, 71,6 triệu bảng: Kepa gia nhập Chelsea năm 2018 với mức phí kỷ lục dành cho một thủ môn. Tuy nhiên, thương vụ không mang lại thành công tương xứng. Kepa có những giai đoạn thi đấu ấn tượng, nhưng phong độ thiếu ổn định và nhiều sai lầm khiến anh dần mất vị trí số một.
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Dù cùng Chelsea giành Champions League, Europa League và FIFA Club World Cup, thủ môn người Tây Ban Nha vẫn bị xem là một trong những bản hợp đồng gây tranh cãi nhất lịch sử đội bóng. Hiện tại, Kepa đóng vai trò dự bị cho David Raya ở Arsenal.
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2. Alisson Becker – AS Roma sang Liverpool, 67 triệu bảng: Đây là thương vụ thành công vượt bậc. Alisson nhanh chóng trở thành chốt chặn hàng đầu thế giới, góp công lớn giúp Liverpool vô địch Champions League 2019 và Premier League 2020.
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Khả năng phản xạ, chơi chân và xử lý bóng bằng chân của thủ môn Brazil giúp anh trở thành một phần quan trọng trong đội hình "The Kop". Alisson cũng giành nhiều danh hiệu lớn và được xem là một trong những thủ môn hay nhất lịch sử Liverpool.
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3. Andre Onana – Inter Milan sang Manchester United, 47 triệu bảng: Onana đến MU năm 2023 với kỳ vọng trở thành thủ môn hiện đại có khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh tại Old Trafford không ổn định.
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Onana có những trận đấu xuất sắc nhưng cũng mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng. Dù từng cải thiện phong độ, anh không đáp ứng được kỳ vọng tương xứng với số tiền MU bỏ ra. Mùa giải trước và hiện tại, Onana liên tục bị đẩy sang Trabzonspor theo dạng cho mượn.
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4. James Trafford – Man City sang Leeds, 40 triệu bảng: Mùa trước, Trafford gia nhập Leeds từ Man City với mức phí khoảng 27 triệu bảng sau khi gây ấn tượng trong màu áo Burnley. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên tại sân Etihad không diễn ra như kỳ vọng.
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Thủ môn người Anh không thể duy trì sự ổn định, mắc một số sai lầm và không tạo được sự chắc chắn cần thiết trong khung gỗ. Sau một mùa giải không thành công và liên tục ngồi dự bị cho Gianluigi Donnarumma, Trafford bị bán đứt sang Leeds.
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5. Thibaut Courtois – Chelsea sang Real Madrid, 35 triệu bảng: Courtois là một trong những thương vụ thành công nhất của Real Madrid ở vị trí thủ môn. Sau khi chuyển tới Bernabeu năm 2018, thủ môn người Bỉ từng bước khẳng định vị thế số một trong khung gỗ.
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Đỉnh cao của Courtois là màn trình diễn xuất sắc ở Champions League 2021/22, khi Courtois liên tục có những pha cứu thua quyết định giúp Real Madrid lên ngôi vô địch. Anh cũng đóng vai trò quan trọng trong nhiều danh hiệu lớn khác của đội bóng Hoàng gia.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.