Dàn thủ môn đắt giá nhất lịch sử

Khả năng phản xạ, chơi chân và xử lý bóng bằng chân của thủ môn Brazil giúp anh trở thành một phần quan trọng trong đội hình "The Kop". Alisson cũng giành nhiều danh hiệu lớn và được xem là một trong những thủ môn hay nhất lịch sử Liverpool.