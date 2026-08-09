Pha tắc bóng gây phẫn nộ của trung vệ MU

Trung vệ Ayden Heaven trở thành tâm điểm tranh cãi trong trận giao hữu giữa MU và Paris Saint-Germain hôm 8/8 khi thực hiện một pha vào bóng nguy hiểm với Khvicha Kvaratskhelia.

Pha tắc bóng nguy hiểm của Heaven với Kvaratskhelia.

Phút 16, Heaven có pha tranh chấp quyết liệt với Kvaratskhelia. Hậu vệ người Anh lao vào với chân giơ cao và tác động mạnh lên Kvaratskhelia khi bóng đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Kvaratskhelia tỏ ra đau đớn sau tình huống và phải nằm sân để các nhân viên y tế kiểm tra. Tuy nhiên, trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho Heaven. Quyết định này lập tức gây tranh luận, đặc biệt trên mạng xã hội, khi nhiều người cho rằng hậu vệ MU xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Một số ý kiến nhận định pha vào bóng của Heaven quá nguy hiểm và nếu xảy ra tại Premier League, MU có thể phải thi đấu với 10 người. Tính chất giao hữu cũng được cho là yếu tố giúp cầu thủ trẻ tránh án phạt nặng hơn.

Heaven năm nay 19 tuổi, được HLV Ruben Amorim trao cơ hội ở đội một MU vào cuối mùa 2024/25 sau khi chuyển đến từ Arsenal. Mùa trước, anh có 17 lần ra sân tại Premier League và được HLV hiện tại Michael Carrick đánh giá là một trong những tài năng trẻ có triển vọng tại Old Trafford.

Trước PSG, Heaven cùng các đồng đội bước vào trận đấu với sự tự tin sau hai chiến thắng trước Rosenborg và Atletico Madrid. Kết quả chung cuộc, "Quỷ đỏ" có trận hòa 1-1 với đại diện nước Pháp.

Dù vậy, HLV Michael Carrick vẫn có lý do để lo lắng khi Mason Mount phải rời sân ngay phút 19 vì chấn thương, tạo thêm áp lực lên tình hình nhân sự của "Quỷ đỏ".

Video bàn thắng trận MU 1-1 PSG Đêm 8/8, Manchester United hòa PSG 1-1 trong trận giao hữu trước thềm mùa giải 2026/27.