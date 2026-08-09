PSG đạt thỏa thuận với tiền đạo 50 triệu euro

Ferran Torres đang tiến gần đến việc gia nhập PSG trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Torres khả năng cao gia nhập PSG hè này.

Theo Sky Sports, Torres đã đạt thỏa thuận cá nhân với PSG và dự kiến ký hợp đồng có thời hạn đến ít nhất năm 2030. Nguồn tin cho biết Torres nhanh chóng đồng ý gia nhập đội bóng nước Pháp sau World Cup 2026.

HLV Luis Enrique của PSG được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục cầu thủ 26 tuổi chuyển đến Paris. Mối quan hệ giữa hai người được hình thành trong thời gian Enrique dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha và được xem là yếu tố có thể thúc đẩy thương vụ.

PSG và Barcelona đang tiến hành đàm phán để thống nhất những điều khoản cuối cùng. Hai bên được cho là đã tiến khá gần đến một thỏa thuận trị giá khoảng 50 triệu euro. Nếu thương vụ hoàn tất, Torres sẽ trở thành một trong những sự bổ sung đáng chú ý của nhà đương kim vô địch Ligue 1.

Theo AS, Barcelona sẵn sàng để Torres ra đi trong bối cảnh hàng công của đội bóng có nhiều lựa chọn. Sự xuất hiện của hai tân binh Anthony Gordon và Karim Adeyemi đe dọa cơ hội thi đấu của Torres. Trong khi đó, PSG muốn nhanh chóng hoàn tất thương vụ nhằm tăng chiều sâu đội hình cho mùa giải mới.

Về phía Torres, việc chuyển đến PSG có thể mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Sau thời gian thi đấu tại Barcelona, tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ có cơ hội làm việc với HLV Enrique và cạnh tranh tại đội bóng hàng đầu thế giới hiện tại.

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