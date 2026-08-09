Tham vọng của Argentina tại World Cup 2030

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) muốn đăng cai trọn vẹn một bảng đấu tại World Cup 2030, thay vì chỉ tổ chức duy nhất trận khai màn.

Argentina muốn đăng cai trọn vẹn một bảng đấu tại World Cup 2030.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) chính thức mở các cuộc thảo luận với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhằm thay đổi vai trò của quốc gia này tại vòng chung kết World Cup 2030. Mục tiêu trọng tâm của AFA là giành quyền đăng cai trọn vẹn một bảng đấu, thay vì chỉ tổ chức một trận đấu mở màn có sự góp mặt của đội tuyển Argentina như kế hoạch ban đầu.

Theo lộ trình hiện tại của FIFA, World Cup 2030 sẽ diễn ra chủ yếu tại ba quốc gia Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Trong khi đó, Argentina, Uruguay và Paraguay chỉ đóng vai trò hỗ trợ với nhiệm vụ tổ chức các trận đấu đầu tiên để kỷ niệm 100 năm giải đấu, trước khi toàn bộ vòng chung kết di chuyển sang các địa điểm chính tại châu Âu và châu Phi.

Tuy nhiên, Chủ tịch AFA Claudio Tapia đang nỗ lực vận động để Argentina có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Để củng cố đề xuất này, ông công khai ủng hộ ý tưởng của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về việc tiếp tục mở rộng quy mô World Cup từ 48 đội lên 64 đội.

Việc gia tăng số đội tham dự sẽ trực tiếp làm tăng số lượng trận đấu, tạo ra cơ sở thực tế để Nam Mỹ có thêm cơ hội đăng cai nhiều cuộc đối đầu hơn trong kỳ đại hội năm 2030.

Đây được xem là một động thái chiến lược của AFA nhằm tận dụng sức ép về lịch thi đấu và nhu cầu sân bãi để đòi quyền lợi tổ chức cho khu vực, thay vì chỉ đóng vai trò chủ nhà danh dự trong một trận duy nhất.

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