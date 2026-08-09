Tham vọng của Argentina tại World Cup 2030

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Argentina muốn đăng cai trọn vẹn một bảng đấu tại World Cup 2030.
Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) chính thức mở các cuộc thảo luận với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhằm thay đổi vai trò của quốc gia này tại vòng chung kết World Cup 2030. Mục tiêu trọng tâm của AFA là giành quyền đăng cai trọn vẹn một bảng đấu, thay vì chỉ tổ chức một trận đấu mở màn có sự góp mặt của đội tuyển Argentina như kế hoạch ban đầu.
Theo lộ trình hiện tại của FIFA, World Cup 2030 sẽ diễn ra chủ yếu tại ba quốc gia Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Trong khi đó, Argentina, Uruguay và Paraguay chỉ đóng vai trò hỗ trợ với nhiệm vụ tổ chức các trận đấu đầu tiên để kỷ niệm 100 năm giải đấu, trước khi toàn bộ vòng chung kết di chuyển sang các địa điểm chính tại châu Âu và châu Phi.
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How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.