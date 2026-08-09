45 phút không sao nhập tịch của tuyển Việt Nam

Trận thắng tuyển Campuchia tối 7/8 là lần đầu kể từ tháng 3/2025, tuyển Việt Nam đá chính với ít hơn hai cầu thủ mang dòng máu nước ngoài.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục gây bất ngờ với đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam trước Campuchia tối 7/8 tại bảng A ASEAN Cup 2026 khi để cả ba sao nhập tịch Brazil là Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên dự bị. Theo tiết lộ của chiến lược gia 49 tuổi trong phòng họp báo sau trận, số 10 và 13 "bị đau bụng" nên không thể đá chính.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam trong trận thắng Campuchia tối 7/8. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Ngoài thủ môn Việt kiều Slovakia, Lê Giang Patrik, tuyển Việt Nam không còn bất kỳ cầu thủ mang dòng máu nước ngoài nào trong đội hình xuất phát. Đây là lần đầu tiên kể từ trận thắng tuyển Lào 5-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 25/3 năm ngoái, các "Chiến binh sao vàng" ra sân với ít hơn hai cầu thủ có dòng máu ngoại quốc.

Hơn một năm qua, tuyển Việt Nam luôn khởi đầu trận đấu với các cầu thủ nhập tịch hoặc Việt kiều. Khi không có nhóm cầu thủ này, các "Chiến binh sao vàng" chơi thế nào?

Không cầu thủ nhập tịch, tuyển Việt Nam vẫn thắng

Trong hiệp 1, hiệp đấu tuyển Việt Nam không có cầu thủ nhập tịch trước Campuchia, các "Chiến binh sao vàng" đạt tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 79%, có 3/5 cú sút trúng khung thành, 7 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương, 1 cơ hội ngon ăn và 3 quả phạt góc. Các thông số này của thầy trò HLV Koji Gyotoku lần lượt chỉ là 21% thời lượng cầm bóng, 0/2 cú dứt điểm trúng đích, 1 lần chạm bóng trong khu vực 16,5 m của đối thủ, 1 cơ hội chất lượng và 0 lần đá phạt góc.

Những thông số trên cho thấy: Dù các "ngoại binh" tuyển Việt Nam đang ngồi dự bị, nhưng đội chủ nhà vẫn áp đảo đối thủ và chơi trên cơ. Trong hiệp đầu tiên, bóng chủ yếu chỉ lăn trên phần sân của tuyển Campuchia và việc đội khách làm nhiều nhất trong quãng thời gian này là chống đỡ những pha lên bóng của thầy trò HLV Kim. Với đội hình toàn "nội binh", tuyển Việt Nam vẫn liên tục tấn công và áp đặt lối chơi khiến Campuchia trải qua hiệp đấu đầy sóng gió.

Một trong những khó khăn ấy là bàn thua ở phút 18. Trước khi Xuân Son vào thay Nguyễn Hoàng Đức ở phút 46, tuyển Việt Nam đã dẫn trước Campuchia với tỷ số 1-0.

Đình Bắc là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong hiệp 1. Ảnh: Minh Chiến.

Trong hai cú sút đội chủ nhà phải nhận ở hiệp 1, một đến từ sai lầm cá nhân của hậu vệ Việt Nam, vị trí mà HLV Kim vốn không có cầu thủ nhập tịch từ đầu. Phút 14, Nguyễn Thành Chung không quan sát được Bong Samnuel đang lao lên từ sau lưng. Pha xử lý bất cẩn khiến trung vệ mang áo số 16 để mất bóng hớ hênh, mở toang khoảng trống chí mạng cho tuyển Campuchia khai thác. Nhưng trong tư thế gần như đối mặt Lê Giang Patrik, số 8 bên phía đội khách sút bóng lên trời.

Còn tình huống ở phút 34 là lần duy nhất tuyển Campuchia có thể tự tạo ra cơ hội nguy hiểm mà không cần đối thủ mắc lỗi khi Tum Makara chuyền ra sau lưng Thành Chung và Soknet Hav thoát xuống. Nhưng Lê Giang Patrik chủ động lao ra sớm và cản phá thành công.

Tuyển Campuchia lép vế trước đội hình không cầu thủ nhập tịch của Việt Nam. Nhưng họ rõ ràng không phải bài "test" đủ chất lượng.

Lịch sử đối đầu của tuyển Campuchia trước Việt Nam. Đồ họa: 11v11.

Tuyển Campuchia không phải bài kiểm tra chất lượng

Tính cả trận thua 1-3 gần nhất tối 7/8 trên sân Mỹ Đình tại bảng A ASEAN Cup 2026, tuyển Campuchia thua 12/12 trận gặp Việt Nam kể từ năm 1995. Trong 12 thất bại, đội bóng này nhận 51 bàn thua và chỉ ghi 8 bàn. Thậm chí, tuyển Campuchia từng thua Việt Nam 1-9 tại bảng A AFF Cup (tiền thân của ASEAN Cup) 2004. Từ trước đến nay, tuyển Campuchia chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Việt Nam.

Trở lại với trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 7/8, sau khi Xuân Son và Hoàng Hên xung trận ở hiệp 2, tuyển Việt Nam ghi thêm 2 bàn. Tuy nhiên, một bàn do Vakhim phản lưới. Bàn còn lại hoàn toàn do công của các cầu thủ không có dòng máu nước ngoài. Phút 89, Lê Phạm Thành Long rót bóng ra sau lưng hàng thủ Campuchia, Nguyễn Đình Bắc băng xuống và tâng bóng qua đầu thủ môn Koy Salim. Với cú đúp, chân sút quê Nghệ An cũng nhận giải cầu thủ hay nhất trận. Dù có cầu thủ nhập tịch hay không, tuyển Việt Nam vẫn thắng Campuchia.

Với tuyển Campuchia, thầy trò HLV Gyotoku thi đấu với Việt Nam bằng đội hình không phải mạnh nhất. "Hiện tại, có nhiều tuyển thủ Campuchia rất chất lượng nhưng tôi không thể triệu tập. Lần sau gặp tuyển Việt Nam, chúng tôi sẽ có lực lượng mạnh hơn", chiến lược gia người Nhật Bản nói trong phòng họp báo sau trận.

Còn ở buổi họp báo trước trận, HLV Gyotoku cũng xác nhận cho một số tuyển thủ Campuchia rời đội để về CLB do hết cơ hội vào bán kết ASEAN Cup 2026. Nhóm cầu thủ này gồm Sos Suhana, Sieng Chanthea, Mat Noron và Keo Soksela. Đây đều là những "kép chính".

Tuyển Campuchia đang đứng ở vị trí 175 trên bảng xếp hạng FIFA và được Transfermarkt định giá 2,58 triệu euro. Thứ hạng của tuyển Việt Nam là 99 và giá trị đội hình đạt mức 6,38 triệu euro. Ở cả thứ hạng FIFA lẫn giá trị đội hình, tuyển Campuchia đều chỉ bằng khoảng phân nửa so với Việt Nam.

Đây không phải đối thủ có thể kiểm chứng chính xác sức mạnh của các "Chiến binh sao vàng". Màn trình diễn của đội hình toàn "nội binh" trong 45 phút đầu tiên trước tuyển Campuchia chưa nói lên nhiều điều. Tuyển Việt Nam vẫn cần những ngôi sao nhập tịch để hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Highlights Việt Nam 3-1 Campuchia Tối 7/8, Việt Nam vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.

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