Gương mặt lạ ở đại chiến MU - PSG

Việc thiếu thốn nhân sự ở vị trí thủ môn trong trận giao hữu với PSG hôm 8/8 khiến HLV Michael Carrick phải sử dụng một cái tên lạ lẫm: Dermot Mee.

Mee được trao cơ hội trước PSG.

Khi thủ môn kỳ cựu Tom Heaton dính chấn thương ở trận gặp PSG, HLV Carrick quyết định tung Dermot Mee vào sân trong hiệp hai. Đây là thời điểm đặc biệt với thủ môn trưởng thành từ học viện MU, bởi lần gần nhất anh xuất hiện trong một trận đấu chuyên nghiệp đã cách đây 4 năm, khi được cho mượn tại Altrincham ở National League.

Sau 41 phút thi đấu, thủ thành sinh năm 2002 không phải chịu áp lực đáng kể từ PSG. Anh không phải thực hiện pha cứu thua nào và cũng không phải vào lưới nhặt bóng. Dù vậy, trải nghiệm ra sân trước nhà đương kim vô địch Champions League, PSG, có lẽ là điều khó quên với Mee.

Sinh ra tại Birmingham, Mee từng khoác áo các đội trẻ của Bắc Ireland. Anh gia nhập hệ thống đào tạo của MU từ năm 11 tuổi và những năm gần đây thường xuyên góp mặt trong các buổi tập cùng đội một, đồng thời thi đấu cho đội U21. MU vẫn đánh giá cao đóng góp của Mee khi mới đây gia hạn hợp đồng với anh thêm 2 năm tại Old Trafford.

Trước PSG, thủ môn số một Senne Lammens được cho nghỉ dù đã trở lại tập luyện sau World Cup 2026. Trong khi đó, Altay Bayindir đã sang Celta Vigo theo dạng cho mượn đến hết mùa.

Karl Darlow, thủ môn vừa gia nhập MU theo dạng tự do ở đầu hè này, cũng chưa tập luyện buổi nào cùng đội mới do chấn thương. Vì vậy, khi Heaton gặp vấn đề, HLV Carrick buộc phải trao cơ hội cho Mee.

Ở trận giao hữu kế tiếp, MU sẽ đối đầu Leeds vào ngày 13/8.

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