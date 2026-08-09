Tân binh Youri Tielemans đã có màn ra mắt MU đầy hứa hẹn khi góp mặt trong trận hòa 1-1 trước Paris Saint-Germain hôm 8/8.

Tielemans gây ấn tượng khi ra mắt MU.

Dù chỉ thi đấu khoảng 28 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị thay một tân binh khác là Andrey Santos, Tielemans nhanh chóng cho thấy sự chắc chắn trong cách chơi và khả năng kết nối với các đồng đội.

Theo thống kê, Tielemans đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 100% và thực hiện 9 pha dẫn bóng trong thời gian có mặt trên sân. Đáng chú ý, anh đặc biệt tạo được sự ăn ý với Bruno Fernandes sau khi cả hai cùng được tung vào sân trong hiệp hai.

Tielemans không tạo ra các khoảnh khắc quá đặc biệt nhưng thể hiện sự điềm tĩnh và hiệu quả. Anh thực hiện một số đường chuyền vượt tuyến chính xác, đồng thời có những pha phối hợp một chạm đơn giản nhưng hợp lý.

Màn trình diễn của Tielemans càng được chú ý trong bối cảnh MU đang nhận nhiều sự quan tâm về hoạt động chuyển nhượng mùa hè. Cầu thủ 29 tuổi bất ngờ gia nhập đội chủ sân Old Trafford sau khi MU kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 35 triệu bảng trong hợp đồng của anh với Aston Villa. Tielemans cũng ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với "Quỷ đỏ".

Nếu đạt thể trạng tốt, cựu tiền vệ Aston Villa có thể đá chính cho MU ở màn ra quân Premier League 2026/27 gặp Hull City vào ngày 22/8.

Video bàn thắng trận MU 1-1 PSG Đêm 8/8, Manchester United hòa PSG 1-1 trong trận giao hữu trước thềm mùa giải 2026/27.