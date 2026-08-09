Arsenal chốt phương án thay Vinicius

Arsenal xác định Kenan Yildiz là mục tiêu hàng đầu trên hàng công sau khi thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Vinicius Junior.

Yildiz được Arsenal quan tâm.

Theo The Times, Arsenal chuẩn bị tăng tốc trong thương vụ Yildiz sau khi từng thăm dò cầu thủ này hồi tháng 6. Khi đó, Juventus không có ý định bán tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi sau khi Arsenal bỏ lỡ Vinicius.

"Pháo thủ" từng xem Vinicius là mục tiêu chuyển nhượng bom tấn trong hè 2026. Arsenal kỳ vọng tận dụng những bất đồng trong quá trình gia hạn hợp đồng giữa tiền đạo Brazil và Real Madrid để đưa anh về Emirates.

Dù vậy, mọi hy vọng chấm dứt khi Real Madrid xác nhận Vinicius ký hợp đồng mới có thời hạn 6 năm, giữ chân ngôi sao 26 tuổi tại Bernabeu đến năm 2032. Việc hụt Vinicius buộc Arsenal phải chuyển hướng khi HLV Mikel Arteta vẫn muốn bổ sung một cầu thủ tấn công trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa ngày 1/9.

Yildiz hiện được xem là phương án phù hợp nhất. Tiền vệ cánh 21 tuổi trải qua mùa giải nổi bật trong màu áo Juventus và được trao giải Cầu thủ trẻ hay nhất Serie A. Anh cũng vừa gia hạn với đội bóng thành Turin đến năm 2030 hồi tháng 2.

Arsenal sẽ phải trả mức phí khổng lồ nếu muốn thuyết phục Juventus nhả người. Mùa hè năm ngoái, đội bóng Italy từng được cho là yêu cầu khoảng 100 triệu euro cho Yildiz trước sự quan tâm của nhiều CLB Premier League. Juventus hiện vẫn đánh giá rất cao. HLV Luciano Spalletti khẳng định Yildiz là nhân tố quan trọng và CLB đang cẩn trọng quản lý thời lượng thi đấu để giúp anh duy trì phong độ tốt nhất.