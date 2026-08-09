Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU ngừng theo đuổi Baleba

  • Chủ nhật, 9/8/2026 06:20 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Chấn thương dây chằng của Carlos Baleba khiến Manchester United quyết định thay đổi kế hoạch chuyển nhượng, buộc đội bóng phải xem xét lại các mục tiêu thay thế tiềm năng.

Manchester United tạm dừng theo đuổi Carlos Baleba.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Manchester United hiện tạm dừng các bước tiếp theo trong thương vụ chiêu mộ Baleba. Quyết định được đưa ra sau khi tiền vệ thuộc biên chế Brighton dính chấn thương dây chằng cổ chân trong một buổi tập và vắng mặt ở trận giao hữu với Strasbourg vào ngày 1/8.

Mặc dù bộ phận y tế của "Chim mòng biển" đánh giá đây không phải vấn đề dài hạn, song rủi ro về thể trạng của cầu thủ 22 tuổi ở thời điểm nhạy cảm khiến ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" lo ngại.

Việc Baleba không thể đảm bảo thể lực làm phức tạp hóa quá trình đàm phán, dẫn đến việc đội chủ sân Old Trafford quyết định đóng băng thương vụ để đảm bảo an toàn cho ngân sách chuyển nhượng.

Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của tuyển thủ Cameroon. Anh từng liên tục bày tỏ mong muốn được gia nhập Manchester United và thúc đẩy việc chuyển nhượng trong hai kỳ liên tiếp. Tuy nhiên, sự cố y tế mới nhất khiến giấc mơ khoác áo "Quỷ đỏ" của ngôi sao sinh năm 2004 trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh thị trường hè sắp khép lại, Manchester United bắt đầu kích hoạt các phương án dự phòng cho hàng tiền vệ. Đội bóng dự kiến sẽ làm rõ quyết định cuối cùng về việc tiếp tục theo đuổi Baleba hay dứt khoát chuyển sang các mục tiêu khác trong vài ngày tới, tùy thuộc vào kết quả đánh giá y tế chi tiết từ phía Brighton.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

MU tái khởi động thương vụ Baleba

MU thắp lại hy vọng chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba khi ban lãnh đạo INEOS quyết tâm bổ sung thêm một ngôi sao tuyến giữa trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại.

08:24 25/7/2026

MU ra quyết định với Baleba

MU thay đổi kế hoạch tăng cường tuyến giữa khi quyết định từ bỏ Alex Scott và Carlos Baleba để chuyển hướng sang tiền vệ Sander Berge của Fulham.

06:46 22/7/2026

MU ra giá mua Baleba

MU muốn chiêu mộ Carlos Baleba, nhưng Brighton nắm lợi thế trên bàn đàm phán và sẵn sàng đẩy mức giá lên cao ngoài sức tưởng tượng.

19:17 18/6/2026

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.

Huy Trưởng

manchester united brighton & hove albion carlos baleba manchester united brighton & hove albion carlos baleba

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý