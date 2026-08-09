MU ngừng theo đuổi Baleba

Chấn thương dây chằng của Carlos Baleba khiến Manchester United quyết định thay đổi kế hoạch chuyển nhượng, buộc đội bóng phải xem xét lại các mục tiêu thay thế tiềm năng.

Manchester United tạm dừng theo đuổi Carlos Baleba.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Manchester United hiện tạm dừng các bước tiếp theo trong thương vụ chiêu mộ Baleba. Quyết định được đưa ra sau khi tiền vệ thuộc biên chế Brighton dính chấn thương dây chằng cổ chân trong một buổi tập và vắng mặt ở trận giao hữu với Strasbourg vào ngày 1/8.

Mặc dù bộ phận y tế của "Chim mòng biển" đánh giá đây không phải vấn đề dài hạn, song rủi ro về thể trạng của cầu thủ 22 tuổi ở thời điểm nhạy cảm khiến ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" lo ngại.

Việc Baleba không thể đảm bảo thể lực làm phức tạp hóa quá trình đàm phán, dẫn đến việc đội chủ sân Old Trafford quyết định đóng băng thương vụ để đảm bảo an toàn cho ngân sách chuyển nhượng.

Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của tuyển thủ Cameroon. Anh từng liên tục bày tỏ mong muốn được gia nhập Manchester United và thúc đẩy việc chuyển nhượng trong hai kỳ liên tiếp. Tuy nhiên, sự cố y tế mới nhất khiến giấc mơ khoác áo "Quỷ đỏ" của ngôi sao sinh năm 2004 trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh thị trường hè sắp khép lại, Manchester United bắt đầu kích hoạt các phương án dự phòng cho hàng tiền vệ. Đội bóng dự kiến sẽ làm rõ quyết định cuối cùng về việc tiếp tục theo đuổi Baleba hay dứt khoát chuyển sang các mục tiêu khác trong vài ngày tới, tùy thuộc vào kết quả đánh giá y tế chi tiết từ phía Brighton.

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