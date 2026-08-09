MU lộ vấn đề trước ngày Premier League khởi tranh

Trận hòa PSG 1-1 hôm 8/8 mang đến những tín hiệu tích cực, nhưng cũng cho thấy MU vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Bryan Mbeumo tiếp tục ghi dấu ấn trên hàng công MU với bàn gỡ hòa trước PSG.

Hòa PSG không phải kết quả đáng thất vọng với MU, nhất là trong một trận giao hữu. Bryan Mbeumo tiếp tục ghi bàn, Youri Tielemans có những phút đầu tiên trong màu áo mới và đội bóng của Michael Carrick phần nào cho thấy khả năng cạnh tranh trước một đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, màn trình diễn tại Gothenburg cũng để lại không ít vấn đề. Khi Premier League đã ở rất gần, HLV Carrick cần nhanh chóng xác định bộ khung chính và khắc phục những điểm yếu vẫn xuất hiện trong giai đoạn chuẩn bị.

Hàng thủ vẫn khiến Carrick lo lắng

MU khởi đầu trận đấu không tốt và thủng lưới chỉ sau khoảng hai phút. Ibrahim Mbaye tận dụng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự để đưa PSG vượt lên, trong tình huống các hậu vệ đội bóng Anh phản ứng chậm.

Bàn thua đến quá sớm trong một trận giao hữu, nhưng cách MU để đối thủ tiếp cận khung thành mới là điều Carrick cần lưu tâm. Khi hai biên dâng cao, khoảng trống phía sau dễ xuất hiện, còn tuyến giữa không phải lúc nào cũng kịp thời hỗ trợ hàng thủ.

Ayden Heaven có giai đoạn chuẩn bị khá tích cực nhưng chơi thiếu chắc chắn trước PSG. Điều này có thể khiến Carrick phải cân nhắc lại vị trí trung vệ, nhất là khi Leny Yoro vẫn cạnh tranh suất đá chính bên cạnh Harry Maguire.

MU cũng tiếp tục gặp vấn đề về thể trạng. Mason Mount phải rời sân sớm, trong khi Tom Heaton không thể thi đấu trọn trận. Trường hợp của Mount đáng chú ý hơn cả bởi tiền vệ người Anh từng mất nhiều thời gian vì chấn thương trong những mùa gần đây.

Carrick cần Mount khỏe mạnh bởi cầu thủ 27 tuổi mang lại khả năng pressing, di chuyển giữa các tuyến và kết nối hàng tiền vệ với hàng công. Nếu anh tiếp tục gặp vấn đề thể lực, kế hoạch nhân sự của MU sẽ lại phải điều chỉnh ngay từ đầu mùa.

Đây cũng là điều đội chủ sân Old Trafford muốn tránh. Những mùa gần đây, chấn thương thường xuyên khiến MU khó duy trì một đội hình ổn định và nhiều lần buộc HLV phải thay đổi kế hoạch giữa chừng.

Mbeumo sáng, nhưng bộ khung chưa hoàn thiện

Bryan Mbeumo tiếp tục là điểm sáng lớn nhất trên hàng công. Tiền đạo người Cameroon ghi bàn gỡ hòa và nhiều lần khiến hàng thủ PSG phải dè chừng bằng tốc độ cùng khả năng dứt điểm.

Michael Carrick còn nhiều việc phải làm để định hình bộ khung tối ưu cho MU trước ngày khai màn mùa giải mới.

Mbeumo cho thấy anh có thể chơi cao nhất trên hàng công thay vì chỉ hoạt động ở cánh phải. Khả năng di chuyển rộng, pressing và tự tạo cơ hội giúp Carrick có thêm lựa chọn cho vị trí trung phong.

Đây là tín hiệu tích cực với MU, đội thường gặp khó trong khâu ghi bàn những mùa gần đây. Mbeumo mang đến sự cơ động mà hàng công đội bóng thiếu trong một thời gian dài, đồng thời có thể hoán đổi vị trí với những cầu thủ chơi phía sau.

Vấn đề là Carrick vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho những vị trí còn lại.

Tielemans mới có trận đầu tiên nên cần thêm thời gian hòa nhập. Bruno Fernandes trở lại sau World Cup, trong khi Andrey Santos cũng được thử nghiệm ở tuyến giữa. Carrick có nhiều lựa chọn hơn, nhưng đồng thời phải tìm ra sự kết hợp phù hợp giữa khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp và sáng tạo.

Hai trận giao hữu với Leeds và AC Milan vì thế sẽ rất quan trọng. Carrick không còn nhiều cơ hội thử nghiệm trước khi bước vào Premier League, nơi những sai sót như bàn thua sớm trước PSG có thể phải trả giá đắt hơn nhiều.

Điều MU cần lúc này không phải một chiến thắng đẹp trong mùa hè mà là một bộ khung đủ ổn định khi mùa giải bắt đầu. Hàng thủ phải chơi tập trung hơn, tuyến giữa cần tìm được sự cân bằng và Carrick cũng phải xác định đâu là những cầu thủ ông thực sự tin tưởng.

Trận hòa PSG cho thấy MU đã có những điểm sáng, đặc biệt với Mbeumo trên hàng công. Nhưng màn trình diễn tại Gothenburg cũng nhắc Carrick rằng đội bóng của ông vẫn chưa ở trạng thái hoàn chỉnh.

Thời gian thử nghiệm đang dần hết. Khi Premier League khởi tranh, những vấn đề còn tồn tại sẽ không còn được nhìn nhận đơn giản như những lỗi thường thấy của một trận giao hữu.

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