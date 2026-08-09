Dàn sao Real nhọc nhằn hạ Ferencvaros

Rạng sáng 9/8, Real Madrid phải tương đối vất vả mới có thể vượt qua Ferencvaros với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu tiền mùa giải.

Real Madrid nhọc nhằn đánh bại Ferencvaros với tỷ số 2-1.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là sự kết hợp giữa dàn sao đình đám như Vinicius Junior, Arda Guler, Endrick cùng những bản hợp đồng mới và các tài năng trẻ. Dù chỉ là một trận giao hữu, huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn tung vào sân đội hình giàu sức tấn công để thử nghiệm các phương án chiến thuật cho mùa giải mới.

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Real Madrid chiếm quyền kiểm soát bóng vượt trội. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ bởi Endrick và Guler, "Los Blancos" cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 41. Trung vệ trẻ Mario Rivas có pha đánh đầu cận thành chính xác từ quả tạt của Alexis Ciria sau một tình huống phạt góc.

Ngay đầu hiệp hai, đại diện La Liga nhân đôi cách biệt ở phút 49 nhờ công của Carlos Espi với cú dứt điểm quyết đoán. Tuy nhiên, Ferencvaros không hề bỏ cuộc. Phút 57, Kenan Kodro tận dụng cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.

Những phút cuối trận chứng kiến sự xuất hiện của Bernardo Silva và Vinicius. Dù Ferencvaros nỗ lực đẩy cao đội hình và tạo ra một số tình huống sóng gió, hàng thủ Real Madrid với sự góp mặt của Antonio Rudiger đã đứng vững.

Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-1 nghiêng về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, mang đến ít nhiều tín hiệu tích cực dành cho người hâm mộ "Los Blancos".

Vào ngày 13/8 tới, thầy trò Mourinho sẽ tiếp tục giai đoạn tiền mùa giải bằng cuộc chạm trán Deportivo.

Phản ứng của Mourinho về các cầu thủ Real Madrid Sau trận hòa 2-2 trước Fiorentina ở loạt giao hữu rạng sáng 2/8, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.