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Thể thao

Quyết định bất ngờ của Real sau khi lỡ Rodri

  • Thứ bảy, 8/8/2026 05:00 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Việc bị Barcelona nẫng tay trên mục tiêu Rodri khiến Real Madrid quyết định không tìm kiếm thêm bất kỳ phương án bổ sung nào cho tuyến giữa.

Trước đó, tiền vệ thuộc biên chế Manchester City dường như đã ở gần với sân Bernabeu. Tuy nhiên, thương vụ bất ngờ đổ vỡ hoàn toàn trong 24 giờ qua. Đại kình địch của đội bóng Hoàng gia, Barcelona nhảy vào cuộc đua và nhanh chóng đạt được thỏa thuận với nhà vô địch World Cup 2026.

Đáng chú ý, việc gia nhập đội chủ sân Camp Nou thay vì Real Madrid là lựa chọn cá nhân của cầu thủ 30 tuổi. Bất chấp việc mất đi một mục tiêu quan trọng, huấn luyện viên Jose Mourinho được cho là vẫn hài lòng với những nhân sự hiện có trong tay.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không có yêu cầu bổ sung thêm gương mặt mới nào để gia cố tuyến giữa cho mùa giải tới. Theo kế hoạch của "Người đặc biệt", bộ khung tiền vệ của Real Madrid mùa tới sẽ dựa trên những cái tên đẳng cấp như Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Guler và Bernardo Silva.

Sự đa năng và chất lượng của dàn sao kể trên giúp nhà cầm quân 63 tuổi tin có thể vận hành tốt lối chơi mà không cần đến sự phục vụ của Rodri.

Quyết định này đánh dấu việc Real Madrid sẽ tập trung tối đa vào việc ổn định đội hình hiện tại để chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng trong chiến dịch sắp tới, thay vì tiếp tục cuốn vào các cuộc chạy đua trên thị trường chuyển nhượng.

Phản ứng của Mourinho về các cầu thủ Real Madrid Sau trận hòa 2-2 trước Fiorentina ở loạt giao hữu rạng sáng 2/8, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.

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Huy Trưởng

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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