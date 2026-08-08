Quyết định bất ngờ của Real sau khi lỡ Rodri

Trước đó, tiền vệ thuộc biên chế Manchester City dường như đã ở gần với sân Bernabeu. Tuy nhiên, thương vụ bất ngờ đổ vỡ hoàn toàn trong 24 giờ qua. Đại kình địch của đội bóng Hoàng gia, Barcelona nhảy vào cuộc đua và nhanh chóng đạt được thỏa thuận với nhà vô địch World Cup 2026.
Đáng chú ý, việc gia nhập đội chủ sân Camp Nou thay vì Real Madrid là lựa chọn cá nhân của cầu thủ 30 tuổi. Bất chấp việc mất đi một mục tiêu quan trọng, huấn luyện viên Jose Mourinho được cho là vẫn hài lòng với những nhân sự hiện có trong tay.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không có yêu cầu bổ sung thêm gương mặt mới nào để gia cố tuyến giữa cho mùa giải tới. Theo kế hoạch của "Người đặc biệt", bộ khung tiền vệ của Real Madrid mùa tới sẽ dựa trên những cái tên đẳng cấp như Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Guler và Bernardo Silva.
Sự đa năng và chất lượng của dàn sao kể trên giúp nhà cầm quân 63 tuổi tin có thể vận hành tốt lối chơi mà không cần đến sự phục vụ của Rodri.
Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.