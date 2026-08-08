Luật mới của Mourinho ở Real Madrid

Jose Mourinho siết lại kỷ luật tại Real Madrid, từ giờ giấc, dinh dưỡng đến cách cầu thủ điều trị chấn thương.

Mourinho siết lại nhiều quy định trong sinh hoạt của cầu thủ Real Madrid tại Valdebebas.

Jose Mourinho bắt đầu tạo dấu ấn tại Real Madrid không chỉ bằng những điều chỉnh chiến thuật. HLV người Bồ Đào Nha còn thay đổi hàng loạt quy định trong sinh hoạt hàng ngày của đội một tại Valdebebas.

Theo AS, Mourinho muốn kiểm soát chặt hơn chế độ dinh dưỡng của cầu thủ. Bộ phận chuyên môn trực tiếp xây dựng thực đơn cho bữa sáng và các bữa phụ thay vì để cầu thủ tự lựa chọn như trước. Mục tiêu là đảm bảo toàn đội duy trì thể trạng phù hợp với yêu cầu tập luyện.

Kỷ luật giờ giấc cũng được siết chặt. Các cầu thủ phải có mặt tại trung tâm huấn luyện một giờ trước khi buổi tập bắt đầu. Người đến muộn không bị phạt tiền nhưng phải tập riêng trong phòng gym, bất kể đó là ngôi sao hay cầu thủ trẻ.

Mourinho đồng thời thay đổi cách Real quản lý cầu thủ chấn thương. Quá trình hồi phục chủ yếu phải diễn ra tại Valdebebas vào cả buổi sáng lẫn chiều. Các cầu thủ vẫn được phép sử dụng chuyên gia riêng, nhưng kế hoạch điều trị phải được phối hợp với đội ngũ y tế và thể lực của CLB.

Quy định này giúp Real kiểm soát tốt hơn tình trạng của từng cầu thủ, đồng thời hạn chế việc mỗi người tự lựa chọn phương pháp phục hồi bên ngoài trung tâm huấn luyện.

Một thay đổi khác của Mourinho nằm ở sinh hoạt tập thể. HLV người Bồ Đào Nha yêu cầu cầu thủ và ban huấn luyện dùng bữa cùng nhau tại Valdebebas. Ông từng áp dụng cách làm tương tự ở những đội bóng trước đây nhằm tăng sự gắn kết trong phòng thay đồ.

Những thay đổi được thực hiện ngay trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Mourinho muốn xây dựng một Real Madrid có tính kỷ luật cao hơn, trong đó các quy định được áp dụng thống nhất cho toàn bộ đội hình.

AS cho biết bầu không khí tại Valdebebas hiện khá tích cực. Sau giai đoạn cuối mùa trước nhiều biến động, Mourinho đang tìm cách thiết lập lại trật tự bằng những nguyên tắc rõ ràng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.