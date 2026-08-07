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Mourinho phá kỷ lục chuyển nhượng.
Để phục vụ kế hoạch của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Real Madrid đã hoàn tất thương vụ Yan Diomande với tổng giá trị lên đến 140 triệu euro, trong đó 125 triệu euro là phí chuyển nhượng và phần còn lại là các khoản phụ phí.
Bản hợp đồng "bom tấn" mang tên Diomande nâng tổng số tiền Real Madrid chi ra ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay lên khoảng 225 triệu euro. Đây cũng là kỳ chuyển nhượng tốn kém nhất trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho.
Con số 225 triệu euro vượt xa hai kỳ mua sắm nổi tiếng của "Người đặc biệt" tại MU vào các mùa hè 2016 và 2017. Khi đó, "Quỷ đỏ" lần lượt chi khoảng 175 triệu euro và 165 triệu euro để mang về những cái tên như Paul Pogba, Romelu Lukaku, Nemanja Matic, Henrikh Mkhitaryan, Eric Bailly và Victor Lindelof.
Ở mùa hè năm 2004, Mourinho bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên tại Chelsea với hàng loạt bản hợp đồng tên tuổi như Didier Drogba, Ricardo Carvalho, Arjen Robben, Petr Cech và Paulo Ferreira. Tuy nhiên, tổng chi khi đó chỉ vào khoảng 150 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với mùa hè năm nay.
Với lực lượng được nâng cấp mạnh mẽ, Real Madrid được kỳ vọng sẽ trở thành ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch La Liga cũng như Champions League mùa giải 2026/27. Đi kèm với sự đầu tư mạnh tay đó là áp lực không nhỏ dành cho Mourinho và các cộng sự trong việc hiện thực hóa kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ.
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