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Thể thao

Mourinho phá kỷ lục chuyển nhượng

  • Thứ sáu, 7/8/2026 09:02 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Đến thời điểm này của mùa giải, Real đã chi 225 triệu euro, tạo nên mùa chuyển nhượng tốn kém nhất sự nghiệp cầm quân của Jose Mourinho.

Mourinho phá kỷ lục chuyển nhượng.

Để phục vụ kế hoạch của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Real Madrid đã hoàn tất thương vụ Yan Diomande với tổng giá trị lên đến 140 triệu euro, trong đó 125 triệu euro là phí chuyển nhượng và phần còn lại là các khoản phụ phí.

Bản hợp đồng "bom tấn" mang tên Diomande nâng tổng số tiền Real Madrid chi ra ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay lên khoảng 225 triệu euro. Đây cũng là kỳ chuyển nhượng tốn kém nhất trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho.

Con số 225 triệu euro vượt xa hai kỳ mua sắm nổi tiếng của "Người đặc biệt" tại MU vào các mùa hè 2016 và 2017. Khi đó, "Quỷ đỏ" lần lượt chi khoảng 175 triệu euro và 165 triệu euro để mang về những cái tên như Paul Pogba, Romelu Lukaku, Nemanja Matic, Henrikh Mkhitaryan, Eric Bailly và Victor Lindelof.

Ở mùa hè năm 2004, Mourinho bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên tại Chelsea với hàng loạt bản hợp đồng tên tuổi như Didier Drogba, Ricardo Carvalho, Arjen Robben, Petr Cech và Paulo Ferreira. Tuy nhiên, tổng chi khi đó chỉ vào khoảng 150 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với mùa hè năm nay.

Với lực lượng được nâng cấp mạnh mẽ, Real Madrid được kỳ vọng sẽ trở thành ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch La Liga cũng như Champions League mùa giải 2026/27. Đi kèm với sự đầu tư mạnh tay đó là áp lực không nhỏ dành cho Mourinho và các cộng sự trong việc hiện thực hóa kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ.

Phản ứng của Mourinho về các cầu thủ Real Madrid Sau trận hòa 2-2 trước Fiorentina ở loạt giao hữu rạng sáng 2/8, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

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Duy Luân

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

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