Ấn Độ mang đội B dự FIFA ASEAN Cup

Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) đang hứng chịu làn sóng chỉ trích khi dự kiến chỉ cử đội hình B tham dự FIFA ASEAN Cup vào tháng 9.

AIFF gây phẫn nộ.

Hôm 31/7, AIFF xác nhận tổ chức trận giao hữu với tuyển Brazil vào ngày 3/10. Quyết định này lập tức tạo ra nhiều tranh cãi khi thời điểm diễn ra trận đấu trùng với lịch thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu mà Ấn Độ góp mặt với tư cách khách mời.

Do lịch giao hữu với Brazil trùng với thời gian diễn ra FIFA ASEAN Cup tại Indonesia, AIFF đang cân nhắc phương án cử đội hình B tham dự giải đấu khu vực, trong khi đội tuyển mạnh nhất sẽ ở lại chuẩn bị cho màn tiếp đón Brazil. Trong trường hợp FIFA không chấp thuận kế hoạch này, Ấn Độ nhiều khả năng rút lui khỏi giải đấu, nơi họ nằm cùng bảng với Indonesia, Malaysia và Singapore.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Đông Nam Á tỏ ra phẫn nộ trước quyết định của AIFF. Một tài khoản bình luận: "Ấn Độ tự xem mình là đội tuyển hàng đầu châu Á hay sao?". Một CĐV khác viết: "Ấn Độ còn xếp sau nhiều đội tuyển Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA. Vậy mà họ vẫn tự tin mang đội hình B đi đối đầu với những cầu thủ mạnh nhất của các đối thủ?".

AIFF đề cao trận giao hữu với Brazil.

Cựu đội trưởng tuyển Ấn Độ, Bhaichung Bhutia, cũng bày tỏ sự không đồng tình với lựa chọn của AIFF. Danh thủ này cho biết: "Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất tốt để đội tuyển có ít nhất ba trận đấu chất lượng. Vậy tại sao Ấn Độ lại phải cử đội hình B tham dự giải đấu đó chỉ để tập trung cho trận gặp Brazil? Tôi không phản đối việc tổ chức những trận giao hữu như vậy, nhưng thời điểm hiện tại rõ ràng là không phù hợp".

Bhutia cũng tiết lộ ông là thành viên duy nhất phản đối quyết định này trong cuộc họp Ban Điều hành AIFF diễn ra tại New Delhi vào ngày 6/8.

Về phía AIFF, ban lãnh đạo cho rằng cơ hội được tiếp đón một đội tuyển thuộc nhóm hàng đầu thế giới như Brazil là rất hiếm, nhất là khi Ấn Độ đã thường xuyên chạm trán Malaysia và Singapore trong thời gian gần đây. AIFF cũng dự kiến sắp xếp thêm một số trận giao hữu để giúp HLV Khalid Jamil cùng các học trò chuẩn bị tốt nhất cho màn so tài với đại diện Nam Mỹ.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu do FIFA trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với ASEAN Cup truyền thống. Giải diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10. Các trận đấu được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA theo hệ số của loạt trận quốc tế chính thức.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.