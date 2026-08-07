Real Madrid chi đậm cho mảnh ghép còn thiếu

Yan Diomande được kỳ vọng giải quyết khoảng trống bên cánh phải, nhưng sự xuất hiện của anh cũng đặt HLV Jose Mourinho trước bài toán cân bằng hàng công nhiều ngôi sao.

Yan Diomande được kỳ vọng trở thành lựa chọn lâu dài của Real Madrid bên hành lang phải.

Real Madrid bỏ ra hơn 130 triệu euro để chiêu mộ Yan Diomande không chỉ vì những con số nổi bật của cầu thủ 19 tuổi tại Bundesliga. Đội chủ sân Bernabeu tin rằng tuyển thủ Bờ Biển Ngà có thể giải quyết vị trí chưa tìm được chủ nhân ổn định trong đội hình.

Diomande trải qua hành trình thăng tiến nhanh hiếm thấy. Sau thời gian được đào tạo tại DME Academy ở Mỹ, anh từng thử việc tại Bournemouth, Rangers, Crystal Palace và Chelsea trước khi gia nhập Leganes vào tháng 1/2025.

Cầu thủ chạy cánh này chỉ cần 10 trận tại La Liga để thuyết phục RB Leipzig chi 20 triệu euro. Một mùa giải sau, giá trị của anh tăng hơn sáu lần.

Trong mùa 2025/26, Diomande ghi 12 bàn và có 8 kiến tạo tại Bundesliga. Chỉ năm cầu thủ góp dấu giày vào nhiều bàn thắng hơn anh. Tân binh Real Madrid còn tạo ra 17 cơ hội rõ ràng và thực hiện 214 pha qua người, nhiều nhất giải, với tỷ lệ thành công 55,1%.

Những màn trình diễn đó giúp Diomande được trao danh hiệu Tân binh hay nhất Bundesliga, đồng thời thu hút sự quan tâm từ Liverpool và Paris Saint-Germain. PSG từng được xem là điểm đến ưu tiên của cầu thủ người Bờ Biển Ngà, nhưng Real Madrid nhanh chóng nhập cuộc và giành chiến thắng.

Mức phí có thể vượt 130 triệu euro sau phụ phí cho thấy Real không xem Diomande là phương án dự phòng. Anh được đưa về để trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch tái cấu trúc hàng công.

Lời giải cho cánh phải

Diomande có thể thi đấu ở cả hai biên. Anh thường xuất phát bên phải trong màu áo Leipzig, nhưng được sử dụng nhiều hơn ở cánh trái khi khoác áo tuyển Bờ Biển Ngà tại World Cup 2026.

Sự linh hoạt ấy giúp Mourinho có thêm phương án, nhưng cánh phải vẫn là vị trí hợp lý nhất dành cho tân binh 19 tuổi. Vinicius Junior đã quen hoạt động bên trái, trong khi Kylian Mbappe thường được bố trí cao nhất trên hàng công.

Real Madrid chưa tìm được lựa chọn đủ ổn định ở hành lang phải. Rodrygo không thích thi đấu tại vị trí này và đang điều trị chấn thương dây chằng chéo trước. Franco Mastantuono mới ghi một bàn, không có kiến tạo sau 23 lần ra sân tại La Liga mùa trước, còn Brahim Diaz phù hợp hơn với vai trò dự bị tạo đột biến.

Jose Mourinho phải tìm cách kết hợp Diomande với Vinicius, Mbappe và Bellingham mà không làm mất cân bằng đội hình.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, Mourinho chủ yếu thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1. Mastantuono và Denzel Dumfries đều từng được bố trí bên phải, nhưng chưa ai cho thấy khả năng chiếm vị trí lâu dài.

Diomande vì thế có cơ hội lớn để trở thành lựa chọn số một. Điểm mạnh của anh nằm ở tốc độ, khả năng rê bóng và sự tự tin trong các tình huống một đối một. Cầu thủ này có thể bám biên kéo giãn hàng thủ, nhưng cũng sẵn sàng di chuyển vào trung lộ để phối hợp hoặc dứt điểm.

Khả năng chơi hai chân giúp Diomande khó bị bắt bài. Khi xuất phát bên phải, anh có thể đi xuống sát đường biên để căng ngang hoặc ngoặt vào trong bằng chân trái. Đó là phẩm chất Real còn thiếu khi phần lớn các mũi tấn công hiện tại có xu hướng tìm đến khu vực trung tâm.

Nếu Diomande hòa nhập tốt, Real có thể sở hữu hàng công giàu tốc độ với Vinicius bên trái, Mbappe ở giữa và tân binh người Bờ Biển Ngà bên phải. Bộ ba này đủ khả năng kéo giãn mọi hàng phòng ngự và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái.

Bài toán cân bằng của Mourinho

Sở hữu thêm một cầu thủ tấn công đắt giá không đồng nghĩa mọi vấn đề của Real Madrid sẽ được giải quyết. Trái lại, sự xuất hiện của Diomande khiến Mourinho phải xử lý bài toán từng làm khó nhiều người tiền nhiệm.

Trong hai mùa gần nhất, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa đều gặp vấn đề khi kết hợp Mbappe, Vinicius và Jude Bellingham. Cả ba đều có xu hướng tiến vào khu vực trung tâm và muốn giữ vai trò quan trọng trong những đợt lên bóng.

Nếu Diomande hòa nhập tốt, Real có thể sở hữu hàng công giàu tốc độ với Vinicius bên trái, Mbappe ở giữa và tân binh người Bờ Biển Ngà bên phải.

Việc bổ sung Diomande có thể giúp đội hình cân đối hơn về chiều ngang, nhưng cũng đồng nghĩa Real có thêm một cầu thủ thiên về tấn công. Nếu sử dụng cả Vinicius, Mbappe, Diomande và Bellingham, Mourinho phải bảo đảm hệ thống vẫn đủ chắc chắn khi mất bóng.

Bellingham là mắt xích đặc biệt. Nếu tiền vệ người Anh chơi ở vị trí số 10, Real chỉ còn hai tiền vệ trung tâm phía sau bốn cầu thủ tấn công. Cách bố trí này có thể tạo ra sức ép lớn lên đối thủ, nhưng cũng dễ để lộ khoảng trống trước hàng phòng ngự.

Mourinho vốn đề cao tính tổ chức và kỷ luật. Ông có thể yêu cầu Diomande tham gia pressing, lùi sâu hỗ trợ hậu vệ biên và giữ vị trí khi Vinicius cùng Mbappe được trao nhiều tự do hơn.

Đây sẽ là khác biệt lớn so với thời gian Diomande thi đấu tại Bundesliga, nơi anh thường có nhiều khoảng trống để tăng tốc. Tại Real Madrid, cầu thủ 19 tuổi phải học cách tạo ảnh hưởng trong những trận đấu đối thủ lùi sâu và bố trí số đông trước vùng cấm.

Áp lực từ mức phí chuyển nhượng cũng không nhỏ. Diomande không còn được nhìn nhận như một tài năng trẻ cần thời gian phát triển. Khoản đầu tư hơn 130 triệu euro khiến anh phải sớm chứng minh khả năng ở một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới.

Real Madrid mua Diomande vì tin anh có thể giải quyết cánh phải trong nhiều năm. Tuy nhiên, giá trị thực sự của thương vụ sẽ không chỉ được đo bằng số bàn thắng hay kiến tạo. Điều quan trọng hơn là cầu thủ trẻ này có giúp hàng công của Mourinho trở nên cân bằng, đa dạng và khó đoán hơn hay không.