Sân bay Thái Lan cho phép mở hành lý kiểm tra dù chủ nhân không có mặt

Hành khách đến Thái Lan từ giữa tháng 10 sẽ cần lưu ý kỹ hơn khi chuẩn bị hành lý ký gửi, trong bối cảnh siết quy trình kiểm tra an ninh tại sân bay.

Theo Bangkok Post đưa tin ngày 6/8, Thái Lan sẽ cho phép mở hành lý ký gửi với lý do an ninh mà không cần chủ sở hữu có mặt. Quy định được áp dụng từ ngày 16/10, nhân viên an ninh tại các sân bay Thái Lan có thể mở vali nếu hình ảnh X-quang cho thấy vật có khả năng nguy hiểm, hàng bị cấm hoặc những đồ vật cần xác minh thêm.

Biện pháp này nhằm giúp quá trình kiểm tra diễn ra thuận lợi khi hệ thống soi chiếu phát hiện dấu hiệu bất thường, không phải mất thời gian tìm và gọi hành khách quay lại mở hành lý, qua đó hạn chế chậm trễ trong xử lý hành lý và khai thác chuyến bay. Quá trình kiểm tra vẫn được kiểm soát và ghi hình để bảo đảm an ninh, an toàn.

Tuy nhiên, sân bay không được tùy ý mở bất kỳ vali nào. Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT), hành lý chỉ được kiểm tra khi có căn cứ liên quan đến an ninh hàng không. Việc mở vali phải thực hiện tại khu vực được chỉ định, có ghi hình và lưu bằng chứng. Sau khi hoàn tất, nhân viên sẽ đặt thông báo bên trong hành lý để chủ sở hữu biết vali đã được kiểm tra. Nếu phát hiện vật bị cấm, những món đồ này có thể bị thu giữ và xử lý theo quy định.

Khi hình ảnh X-quang cho thấy vật có khả năng nguy hiểm, hàng trong danh mục cấm hoặc những đồ vật cần xác minh thêm, lực lượng tại sân bay Thái Lan có thể mở hành lý ngay để kiểm tra. Ảnh: Magnific/ The Thaiger.

Một điểm hành khách cần lưu ý là khóa vali. CAAT khuyến cáo sử dụng khóa đạt chuẩn quốc tế như TSA Lock, loại có thể được mở bằng thiết bị chuyên dụng khi cần kiểm tra, nhằm hạn chế nguy cơ phải phá khóa. Theo The Nation, trong trường hợp vali không thể mở bằng phương thức phù hợp, nhân viên được ủy quyền có thể tác động vào khóa hoặc cơ cấu khóa để kiểm tra.

CAAT đồng thời khuyên hành khách kiểm tra kỹ đồ đạc trước khi ký gửi, đặc biệt là các vật thuộc danh sách cấm hoặc hạn chế vận chuyển bằng đường hàng không. Đồ giá trị, đồ dễ vỡ, giấy tờ quan trọng và vật dụng thiết yếu cũng không nên để trong hành lý ký gửi.

Quy định được truyền thông Thái Lan đăng tải ngày 6/8 nhưng không phải chính sách mới được CAAT ban hành vào thời điểm này. Trên thực tế, quy định đã được công bố từ ngày 24/2, sau đó các sân bay và hãng hàng không có thời gian chuẩn bị trước khi chính thức áp dụng vào tháng 10. CAAT cũng đã đăng hướng dẫn về việc kiểm tra hành lý từ tháng 6.

Quy định mới cũng đã được Sân bay Suvarnabhumi đưa vào hướng dẫn dành cho hành khách. Với du khách đến Thái Lan từ giữa tháng 10, điều này đồng nghĩa vali ký gửi có thể được kiểm tra sau khi đã gửi tại quầy mà không cần chủ hành lý quay lại. Vì vậy, hành khách nên kiểm tra kỹ đồ đạc trước chuyến bay và sử dụng loại khóa phù hợp để hạn chế hư hỏng nếu vali cần được mở kiểm tra.