Vì sao khách Ấn Độ đổ sang Việt Nam thay thế Thái Lan?

Một số đoàn khách Ấn Độ, đặc biệt nhóm MICE, chuyển hướng sang Việt Nam khi chính sách visa của Thái Lan thay đổi, trong bối cảnh thị trường này đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam.

Cặp đôi du khách Ấn Độ vui chơi tại phố đi bộ Bùi Viện, TP.HCM, tháng 12/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Bangkok Post, nhiều du khách Ấn Độ, đặc biệt các đoàn MICE (du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng) đã chuyển hướng sang Việt Nam trong những tháng gần đây do bất định về chính sách thị thực (visa) của Thái Lan. Các đoàn MICE thường lên kế hoạch trước ít nhất một tháng nên dễ bị tác động khi quy định nhập cảnh thay đổi.

Ông Nattachit Oonsiam, Giám đốc văn phòng Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) tại thành phố Mumbai (Ấn Độ), cho biết sự thay đổi chính sách visa đã khiến một bộ phận khách chuyển hướng sang Việt Nam.

Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng mạnh từ thị trường Ấn Độ. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đón 553.000 khách Ấn Độ, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2025, đưa thị trường này vào nhóm 10 nguồn khách lớn nhất.

LƯỢNG KHÁCH ẤN ĐỘ ĐẾN VIỆT NAM 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Lượt khách Lượt khách 87604 70856 84196 81738 84069 82868 61856

Việt Nam tăng sức hút với khách Ấn Độ

Trong tháng 7, Việt Nam đón 1,67 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, tổng khách quốc tế đạt 13,9 triệu lượt, tăng 13,8% và hoàn thành khoảng 56% mục tiêu 25 triệu lượt trong năm 2026.

Trong nhóm 10 thị trường lớn nhất, Ấn Độ xếp thứ 7, với tốc độ tăng trưởng 42,9%, vượt Campuchia (40,8%), Singapore (31%), Indonesia (27,3%) và Malaysia (21,6%).

Đà tăng của khách Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh nhu cầu du lịch nước ngoài tại quốc gia đông dân nhất thế giới tiếp tục mở rộng. TAT dự báo người Ấn Độ sẽ thực hiện khoảng 50 triệu chuyến du lịch quốc tế vào năm 2030, tăng từ 32,7 triệu chuyến năm 2025.

Việt Nam được hưởng lợi từ khoảng cách địa lý, kết nối hàng không ngày càng thuận tiện và sự gia tăng nhu cầu du lịch trong khu vực. Trong đó, Phú Quốc có lợi thế riêng khi cho phép khách Ấn Độ nói riêng và khách quốc tế nói chung nhập cảnh không cần visa du lịch, trong khi du khách vẫn phải xin visa nếu đến các địa phương khác của Việt Nam.

Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý khi so sánh khả năng cạnh tranh của Việt Nam với Thái Lan, nhất là trong phân khúc khách đoàn có lịch trình được lên kế hoạch từ sớm.

Khách Ấn Độ đổ xô du lịch Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thái Lan nới visa để giữ thị trường

Thái Lan hiện vẫn là một trong những điểm đến quốc tế phổ biến nhất của khách Ấn Độ. Tính đến ngày 18/7, nước này đón 17,3 triệu lượt khách quốc tế, giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 1,3 triệu khách Ấn Độ, đứng thứ ba trong các thị trường nguồn.

Lượng khách Ấn Độ đến Thái Lan dự kiến đạt 2,55 triệu lượt trong cả năm nay. Sang năm 2027, TAT kỳ vọng con số tăng lên 2,7 triệu lượt, mức cao kỷ lục, sau khi chính phủ thông qua chính sách miễn visa 30 ngày cho công dân Ấn Độ. Chính sách sẽ có hiệu lực sau khi được đăng trên Công báo Hoàng gia, nhưng thời điểm cụ thể chưa được xác định.

Theo TAT, Thái Lan hiện có khoảng 66.000 ghế máy bay mỗi tuần trên các đường bay giữa quốc gia này và Ấn Độ. Các hãng hàng không Ấn Độ cũng mở rộng kết nối từ những thành phố cấp 2, cấp 3 đến Thái Lan. Một số hãng từng tạm dừng khai thác do xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng nhiên liệu đang chuẩn bị khôi phục công suất.

Du khách Ấn Độ chụp ảnh tại đài quan sát Mahanakhon Skywalk trên nóc tòa nhà Mahanakhon ở Bangkok, Thái Lan, năm 2025. Ảnh: Reuters.

Những thay đổi này cho thấy Thái Lan đang tìm cách củng cố vị thế tại thị trường Ấn Độ sau giai đoạn chính sách visa gây ra những xáo trộn nhất định. Ông Khajornrit Khwanmongkol, Giám đốc văn phòng TAT tại New Delhi, cho biết việc chuyển sang yêu cầu visa on arrival (visa cửa khẩu) trước đó đã gây nhầm lẫn và tác động đến nhu cầu du lịch mạnh hơn một số yếu tố khác.

Đồng rupee yếu so với USD cũng có thể khiến một bộ phận khách trung lưu trì hoãn chuyến đi, dù TAT đánh giá thị trường nhìn chung vẫn có sức chống chịu tốt.

Khách Ấn Độ đến Thái Lan hiện chi trung bình khoảng 6.200 baht mỗi ngày, tương đương hơn 36.000 baht mỗi chuyến. Đây là nhóm khách được đánh giá có mức chi tiêu tương đối cao, đặc biệt trong các phân khúc nghỉ dưỡng, MICE và trải nghiệm cao cấp.

CƠ CẤU CHI TIÊU TRONG MỘT CHUYẾN DU LỊCH CỦA KHÁCH ẤN ĐỘ Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tham quan, giải trí Ăn uống Đi lại Mua sắm Thuê phòng

% 39 25 15 14 7

Cuộc cạnh tranh không chỉ nằm ở visa

Thái Lan đang tận dụng lợi thế về đường bay và các sản phẩm nghỉ dưỡng, trong khi Việt Nam có cơ hội mở rộng thị phần khi nhu cầu của khách Ấn Độ tăng nhanh.

Theo TAT, khoảng 41% khách Ấn Độ ưu tiên các kỳ nghỉ gia đình, 35% xem nơi lưu trú là một phần của trải nghiệm. Nhu cầu đi một mình và nhóm nhỏ tối đa 3 người cũng gia tăng, trong khi các sản phẩm mới được quan tâm gồm du lịch MICE, nghỉ dưỡng cao cấp, du thuyền, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm gắn với cộng đồng địa phương.

Mạng xã hội cũng đóng vai trò đáng kể trong việc tiếp cận thị trường này. Khoảng 40% du khách Ấn Độ chịu ảnh hưởng từ mạng xã hội khi lựa chọn chuyến đi, trong khi 60% dựa vào khuyến nghị từ bạn bè và gia đình.

TAT cho rằng Thái Lan cần tăng cường thông tin bằng tiếng Hindi, món chay kiểu Ấn Độ và thực phẩm halal, thanh toán số cùng chính sách đặt dịch vụ linh hoạt để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

Khách Ấn Độ tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Hà Nội và TP.HCM trong năm 2024-2026. Ảnh: Đinh Hà, Linh Huỳnh, Việt Linh.

Trong khi đó, Việt Nam cũng đang tìm cách khai thác sâu hơn thị trường này thông qua hợp tác khu vực.

Tại Phiên họp Nhóm Công tác Du lịch ASEAN - Ấn Độ lần thứ 35 ở Singapore ngày 9/7, Việt Nam đề nghị tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tạo thuận lợi về chính sách thị thực, tăng kết nối hàng không và triển khai các chiến dịch xúc tiến, quảng bá chung để khai thác hiệu quả thị trường ASEAN - Ấn Độ.

"Ấn Độ hiện là một trong những thị trường khách quốc tế tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Việt Nam. Chúng tôi đề xuất tăng cường hợp tác trong phát triển du lịch bền vững, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số, kết nối giao thông, du lịch tàu biển và xúc tiến chung", bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nói.

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