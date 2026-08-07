Cảnh bình minh gây sửng sốt trên đỉnh núi Bà Đen

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhiếp ảnh gia Trương Anh Tuấn (35 tuổi, ở Tây Ninh) cho biết anh đã dành hai buổi sáng 1 và 2/8 để "săn" biển mây trên đỉnh núi Bà Đen . Từ 5h15 đến 6h30, khi những tia nắng đầu ngày dần phủ vàng, anh ghi lại khoảnh khắc biển mây hiện lên giữa khung cảnh bình minh .

Đây không phải lần đầu anh ghi lại cảnh biển mây phủ kín đỉnh núi Bà Đen, nhưng mỗi lần đều mang một vẻ đẹp và hình thái riêng. Mỗi lần, các lớp mây xếp chồng lên nhau, tạo cảm giác như những chiếc đĩa khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời, mang đến hiệu ứng thị giác hiếm gặp và ấn tượng.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm chủ yếu tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Cao gần 1.000 m, đây là đỉnh núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Hoạt động leo núi được mở lại từ tháng 12/2025, du khách chỉ được chinh phục tuyến Cột Điện, từ chân núi lên chùa Bà và theo chiều ngược lại. Sáng sớm hoặc những ngày thời tiết thuận lợi, đỉnh núi cũng là điểm săn mây, chụp ảnh được nhiều du khách lựa chọn.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), hiện tượng mây thấu kính, còn gọi là mây hình đĩa bay hoặc mây nón, thường xuất hiện ở các dãy núi cao. Loại mây này hình thành khi khối không khí ẩm, ổn định di chuyển qua núi, tạo ra các sóng không khí dừng ở sườn núi. Khi nhiệt độ tại đỉnh sóng giảm xuống dưới điểm sương, hơi nước ngưng tụ, tạo thành mây dạng thấu kính.

Trước đó, sáng 1/7, Anh Tuấn cũng ghi lại cảnh những lớp mây xếp chồng, tựa "những chiếc đĩa khổng lồ" lơ lửng trên đỉnh núi Bà Đen từ sân thượng nhà mình.

Mỗi lần biển mây xuất hiện trên đỉnh núi Bà Đen, anh Tuấn vẫn háo hức, hồi hộp như lần đầu bắt gặp. Khoảnh khắc đẹp nhất thường chỉ kéo dài 15-20 phút, khi mặt trời vừa ló rạng, nên anh phải nhanh chóng quan sát, chuẩn bị điện thoại và máy ảnh để không bỏ lỡ.

Nhiếp ảnh gia cho biết anh chưa bao giờ thấy chán khi chụp núi Bà Đen, bởi thiên nhiên luôn biến đổi và không lặp lại. Cùng một ngọn núi, một góc nhìn nhưng mỗi buổi sáng lại mang đến bầu trời, lớp mây và cảm xúc khác nhau. Trong ảnh là đồng cỏ xanh rộng lớn dưới chân núi, hình thành khi mực nước hồ Dầu Tiếng rút xuống.

Khung cảnh mây vờn trên đỉnh núi Bà Đen được anh Tuấn ghi lại ngày 27/2. Mỗi lần hiện tượng mây nón xuất hiện lại mang một hình thái khác nhau, không thể sắp đặt hay dự đoán trước. Chính sự biến đổi ấy khiến các nhiếp ảnh gia luôn muốn quan sát, chờ đợi và ghi lại những khoảnh khắc đôi khi chỉ tồn tại vài phút trước khi tan biến. Đó cũng là nguồn cảm hứng để họ tiếp tục theo đuổi nhiếp ảnh thiên nhiên.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, địa phương đón khoảng 5,07 triệu lượt khách trong nửa đầu năm nay, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Núi Bà Đen tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút đông khách nhất tỉnh. Tính đến ngày 27/7, khoảng 4 triệu lượt khách đã sử dụng cáp treo lên núi Bà Đen, cho thấy sức hút ngày càng lớn của khu du lịch này cũng như điểm đến Tây Ninh nói chung.

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