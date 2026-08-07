Vì sao khách châu Âu đến Việt Nam tăng đột biến 'chưa từng thấy'?

Khách châu Âu đến Việt Nam tăng bình quân 53,4%, cùng nhu cầu tìm kiếm các điểm đến tại Việt Nam tăng nhanh cho thấy thị trường này đang trở lại mạnh mẽ.

Du khách Tina và Emma, từ Na Uy, đến TP.HCM du lịch dưới cái nắng 40 độ C năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Việt Nam đón 1,67 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 7, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2025, theo báo cáo của Cục thống kê (Bộ Tài chính). Tính chung 7 tháng qua, lượng khách đạt gần 13,9 triệu lượt, tăng 13,8%, hoàn thành khoảng 56% mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế năm nay.

Trong bức tranh chung, châu Âu nổi lên là khu vực có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý, bình quân 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Nga dẫn đầu với 864.000 lượt khách, cao hơn gấp đôi so với năm 2019. Đây tiếp tục là thị trường nguồn lớn thứ 3 của Việt Nam và lớn nhất tại châu Âu.

Cục Du lịch Quốc gia nhận định đà tăng này không chỉ đến từ một thị trường hay một yếu tố riêng lẻ mà là kết quả của sự trở lại của đường bay trực tiếp, các chuyến charter (thuê nguyên chuyến), chính sách thị thực (visa) thuận lợi hơn và sức hút ngày càng rõ của du lịch biển, nghỉ dưỡng Việt Nam.

CƠ CẤU KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 7 THÁNG NĂM 2026 THEO CHÂU LỤC Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nhãn Châu Á Châu Âu Châu Mỹ Châu Úc Châu Phi Lượt khách % 74 16.9 5.7 3.1 0.3

Nga vượt "thời kỳ hoàng kim"

Sự phục hồi của thị trường khách Nga đang tạo lực đẩy đáng kể cho dòng khách châu Âu đến Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón 680.000 lượt khách Nga, tăng 197% so với năm trước. Trong 7 tháng qua, lượng khách từ thị trường này tiếp tục tăng 174% so với cùng kỳ.

Bà Nguyễn Hương Thủy, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, đơn vị thường xuyên khai thác các chuyến bay charter đưa khách Nga và các nước CIS đến Việt Nam, cho biết trước đây dòng khách này chủ yếu tập trung tại Khánh Hòa.

Mỗi ngày, địa phương đón khoảng 10-12 chuyến bay từ gần 30 thành phố của Nga và các nước CIS, đưa khoảng 2.000-2.500 khách đến tỉnh. Phần lớn lưu trú 9-14 ngày và có nhu cầu tham gia các chương trình tham quan.

"Không còn tập trung ở một vài điểm đến, dòng khách Nga hiện đã mở rộng tới Phú Quốc, Đà Nẵng, Phan Rang, Phan Thiết và dự kiến đến Quảng Ninh trong thời gian tới", bà Hương Thủy nói với Tri Thức - Znews.

CÁC THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU GỬI KHÁCH LỚN NHẤT ĐẾN VIỆT NAM 7 THÁNG NĂM 2026 Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nhãn Nga Vương quốc Anh Pháp Đức Italy Ba Lan Hà Lan Tây Ban Nha Đan Mạch Thụy Điển Lượt khách Lượt khách 864593 245427 220843 192502 61632 61194 58778 42799 31938 29977

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai, Việt Nam có nhiều lợi thế phù hợp với nhu cầu của khách Nga như khí hậu nhiệt đới, bờ biển, hệ thống nghỉ dưỡng, văn hóa và ẩm thực. Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng và Mũi Né từ lâu là những điểm đến quen thuộc của thị trường này.

Hàng không cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi khi các chuyến bay thường lệ và charter giữa hai nước đã được khôi phục, tăng cường. Trong mùa cao điểm du lịch từ tháng 10 đến tháng 4, mỗi tuần có khoảng 40-50 chuyến bay từ các địa phương của Nga đến những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Mùa thấp điểm vẫn duy trì khoảng 15-20 chuyến mỗi tuần.

Sự trở lại của mạng bay trực tiếp giúp rút ngắn hành trình, đồng thời tạo điều kiện để các công ty lữ hành tổ chức những chuyến charter với lịch trình và điểm đến phù hợp nhu cầu khách Nga.

Khách Nga nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, khám phá TP.HCM năm 2024-2025. Ảnh: Linh Huỳnh, Phương Lâm.

Khách châu Âu ngày càng quan tâm Việt Nam

Đà tăng của khách châu Âu không chỉ nằm ở thị trường Nga. Trong 7 tháng đầu năm, Ba Lan tăng 51,3%, Czech tăng 28,6%, Thụy Điển tăng 24,7% và Thụy Sĩ tăng 21,7%.

Đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực của Việt Nam. Theo bà Hoa Mai, cùng với việc kéo dài thời hạn e-visa từ 45 lên 90 ngày và chính sách miễn thị thực cho khách vào Phú Quốc, các điều kiện nhập cảnh thuận lợi đang hỗ trợ tăng trưởng khách châu Âu.

Hạ tầng kết nối cũng được cải thiện với các đường bay thuận lợi hơn, trong đó đã có chuyến bay thẳng từ Bắc Âu và dự kiến mở thêm đường bay tới Ba Lan trong năm nay. Hệ thống sân bay, cao tốc, đường sắt và cơ sở lưu trú tiếp tục được đầu tư, mở rộng khả năng kết nối và phục vụ khách quốc tế.

Du khách Anh lần đầu trải nghiệm trèo lên "núi" quần áo second-hand ở chợ Đông Tác, Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

Một chỉ dấu khác cho thấy sức hút của Việt Nam đang tăng lên tại thị trường châu Âu là dữ liệu tìm kiếm của nền tảng Agoda. Mùa hè năm nay, Việt Nam vươn từ vị trí thứ 5 lên thứ 4 trong nhóm điểm đến châu Á được khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất, sau Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản.

Việt Nam cũng nằm trong nhóm 3 điểm đến châu Á có tốc độ tăng trưởng tìm kiếm nhanh nhất từ khách châu Âu. Trong 20 điểm đến hàng đầu, lượng tìm kiếm Việt Nam tăng 12% so với cùng kỳ, sau Ấn Độ (14%) và Hàn Quốc (13%).

Tín hiệu đáng chú ý hơn nằm ở một số thị trường mới. Lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ khách Azerbaijan tăng 177%, Ba Lan (66%) và Thụy Điển (55%). Đức hiện dẫn đầu về lượng tìm kiếm chỗ ở tại Việt Nam từ châu Âu, vượt Pháp, tiếp đến là Anh, Hà Lan và Nga.

Những con số này cho thấy đà tăng không chỉ đến từ các thị trường truyền thống mà đang lan sang nhóm khách châu Âu mới nổi.

XU HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG, SỤT GIẢM CỦA MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG 7 THÁNG NĂM 2026 Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nhãn Nga Philippines Ba Lan Ấn Độ Hàn Quốc Tây Ban Nha Lào Trung Quốc đại lục

% 174 63.6 51.3 42.9 -5.5 -3.6 -3.3 -1.1

Biển Việt Nam hưởng lợi

Dữ liệu tìm kiếm của Agoda cũng phần nào lý giải những điểm đến đang hưởng lợi từ dòng khách này.

Đà Nẵng và TP.HCM tiếp tục là hai điểm đến được khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam năm thứ 2 liên tiếp. Nha Trang vươn lên thứ 3, thay Hà Nội trong nhóm 3 điểm đến hàng đầu.

Sự nổi lên của Nha Trang cùng vị trí ổn định của Đà Nẵng cho thấy du lịch biển và nghỉ dưỡng vẫn là một trong những lợi thế lớn của Việt Nam khi tiếp cận thị trường châu Âu.

Đối với khách châu Âu, tháng 7 và 8 là cao điểm nghỉ hè khi trường học bước vào kỳ nghỉ, kéo theo nhu cầu du lịch tăng. Nhu cầu này diễn ra sau các đợt nắng nóng diện rộng tại nhiều quốc gia châu Âu, trong khi Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển, nhiều đảo, khu nghỉ dưỡng và điểm đến văn hóa.

Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM, Hà Nội là một số điểm đến yêu thích của khách châu Âu. Ảnh: Linh Huỳnh, Xuân Hoát, Quang Thông, Châu Sa.

Đà Nẵng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp đô thị và văn hóa; Nha Trang nổi bật với biển và các khu nghỉ dưỡng, trong khi TP.HCM lại thu hút nhóm khách muốn khám phá đời sống đô thị, văn hóa và ẩm thực.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, nhận định Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 phản ánh sức hút ngày càng tăng từ cả những thị trường châu Âu truyền thống lẫn mới nổi.

Nhìn rộng hơn, tốc độ tăng 53,4% của khách châu Âu trong 7 tháng không chỉ có ý nghĩa về lượng khách. Đây là nhóm thị trường đường dài, thường có thời gian và nhu cầu chi tiêu cho kỳ nghỉ cao hơn, nên sự bứt phá còn cho thấy chất lượng tăng trưởng của du lịch Việt Nam đang có thêm một động lực mới.

"Việt Nam mang đến cho du khách nhiều lựa chọn để trải nghiệm châu Á theo nhiều cách khác nhau, từ những thành phố năng động, văn hóa bản địa cho đến những bãi biển và thiên đường nghỉ dưỡng đảo", ông Lâm nói.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.