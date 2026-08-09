Thủ đoạn lôi kéo tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Lực lượng Công an xã Lệ Thủy (Quảng Trị) phát hiện 2 công dân N. T. D (sinh năm 1991), P. T. H. D (sinh năm 1981), tham gia sinh hoạt với nhóm mang tên Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Ngày 06/10/2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện và xử lý một nhóm người tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại khu Tân Lập, xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ. Ảnh minh họa: TTXVN phát.

Công an xã Lệ Thủy (Quảng Trị) vừa phát hiện và làm việc với 2 công dân trên địa bàn có tham gia sinh hoạt với nhóm mang tên “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.”

Vụ việc một lần nữa cảnh báo về phương thức tiếp cận, tuyên truyền, lôi kéo của nhóm này, nhất là đối với những người thiếu thông tin, dễ bị tác động về tâm lý.

Cụ thể, qua công tác nắm thông tin, lực lượng Công an xã Lệ Thủy phát hiện 2 công dân N. T. D (sinh năm 1991) và P. T. H. D (sinh năm 1981), có tham gia sinh hoạt với nhóm mang tên “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.”

Ngay sau đó, Công an xã Lệ Thủy đã mời 2 công dân đến làm việc, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành pháp luật; đồng thời phân tích, làm rõ những nguy cơ, hệ lụy có thể phát sinh từ việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo trái quy định.

Qua làm việc, các công dân cho biết do nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu thông tin nên đã tin theo lời giới thiệu, lôi kéo của một số người ngoài địa bàn.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, các công dân đã nhận thức rõ hơn về các quy định của pháp luật, tự nguyện cam kết chấm dứt việc tham gia, không tiếp tục nghe theo các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo trái quy định và nghiêm túc chấp hành pháp luật.

Trước đó, vào tháng 4/2026, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh, làm rõ một nhóm “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” hoạt động trên địa bàn tỉnh với dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi.

Nhóm này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với các vị trí như người dẫn dắt, nhóm trưởng, khu vực trưởng.

Lực lượng “truyền giáo” chủ yếu là người trẻ, được huấn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết giảng và phương thức tiếp cận người dân.

Quá trình đấu tranh cho thấy các đối tượng sử dụng tới 70 kịch bản khác nhau để tiếp cận người dân. Tùy từng hoàn cảnh, tâm lý, các đối tượng lựa chọn nội dung phù hợp để tạo dựng niềm tin ban đầu, sau đó từng bước tác động đến nhận thức. Đối tượng được nhắm tới chủ yếu là những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, có vấn đề về tinh thần hoặc bệnh tật.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, thủ đoạn lôi kéo thường bắt đầu bằng việc làm quen, tạo thiện cảm và chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Sau đó, các đối tượng tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, công việc, các mối quan hệ và những khó khăn riêng của người được tiếp cận để xây dựng cách thức tác động phù hợp.

Khi người được tiếp cận dần tin tưởng, các đối tượng từng bước đưa vào những nội dung sinh hoạt, giáo lý của nhóm. Một số trường hợp còn bị tác động để hạn chế tiếp xúc với gia đình, người thân, từ đó gia tăng sự phụ thuộc vào nhóm. Đây là thủ đoạn đáng lưu ý bởi quá trình lôi kéo không diễn ra đột ngột mà được thực hiện từng bước, khiến người tham gia có thể không nhận ra mình đang bị tác động.

Cơ quan chức năng cũng xác định nhóm hoạt động theo mô hình chặt chẽ, có sự chỉ đạo từ “tổng hội” ở nước ngoài, sử dụng mạng xã hội và các phương tiện liên lạc để duy trì hoạt động, kết nối thành viên và phát triển người tham gia.

Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” là tổ chức tôn giáo ngoại sinh, chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, không được các hệ phái Tin Lành chính thống công nhận; nhóm hoạt động bị phát hiện tại Quảng Trị có dấu hiệu tuyên truyền nội dung cực đoan, phi khoa học và trục lợi.

Từ vụ việc tại Lệ Thủy và kết quả đấu tranh của Công an tỉnh Quảng Trị, người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời gọi dưới dạng “truyền cảm hứng,” chia sẻ tâm lý, giúp giải quyết khó khăn trong cuộc sống hoặc mời tham gia các buổi “học giáo lý.” Khi chưa xác định rõ nguồn gốc, tổ chức và tính pháp lý, người dân không nên tham gia các buổi sinh hoạt kín hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ.

Người dân cũng cần thận trọng khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, tình hình tài chính, công việc, số điện thoại, địa chỉ nơi ở hoặc những vấn đề riêng tư. Đây có thể là những thông tin được sử dụng để tiếp tục tiếp cận, tác động tâm lý và lôi kéo tham gia sâu hơn.

Khi phát hiện người thân có biểu hiện bất thường như thường xuyên tham gia các nhóm kín, giữ bí mật về nội dung sinh hoạt, dần xa cách gia đình, bị yêu cầu đóng góp tiền hoặc được thúc đẩy lôi kéo thêm người khác, gia đình cần bình tĩnh tìm hiểu, trao đổi và kịp thời thông tin với chính quyền địa phương, cơ quan Công an.