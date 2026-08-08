Tìm thấy 245 bộ hài cốt tại 2 rãnh mộ ở Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục xử lý khoảng 250 m3 đất tại Khu B, phát hiện 18 hài cốt, trong đó 14 bộ có di vật kèm theo.

Đội K thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đào tìm tại rãnh mộ B. Ảnh: Hoài Bảo.

Thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 8/8, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 18 bộ hài cốt tại Khu B, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Trong đó có 16 bộ hài cốt riêng lẻ và 2 bộ tại một vị trí mộ tập thể. 14 bộ có di vật kèm theo.

Trong ngày, khoảng 250 m3 đất ở Khu B được xử lý. Khu vực này có khối lượng đất đắp lớn từ quá trình cải tạo công viên trước đây. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để phục vụ đào, vận chuyển đất.

Từ ngày 23/6 đến 8/8, lực lượng đã phát hiện và quy tập 245 bộ hài cốt. Trong đó, có 217 bộ riêng lẻ và 28 bộ tại 7 vị trí mộ tập thể (gồm 2 mộ ở Khu A và 5 mộ ở Khu B).

Đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập

Công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng được đẩy nhanh trong bối cảnh TP.HCM xác định tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thường xuyên và lâu dài.

Tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2026, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Trước mắt, thành phố yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao tiếp tục rà soát 12 vị trí nghi có mộ liệt sĩ, đồng thời phải đánh giá toàn bộ nguồn tư liệu và dữ liệu hiện có. Việc xác định vị trí tìm kiếm phải dựa trên thông tin nhân chứng, tư liệu lịch sử và giải pháp khoa học công nghệ. Thành phố yêu cầu quá trình khảo sát phải chặt chẽ, đúng quy trình, không nóng vội.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, yêu cầu Bộ Tư lệnh thành phố tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Hoài Bảo.

Đơn vị cũng được giao tiếp tục tìm kiếm nhân chứng và thu thập tư liệu. Nguồn tư liệu quốc tế sẽ được xem xét để bổ sung thông tin.

Ngoài công viên Lê Thị Riêng, thành phố tiếp tục thu thập thông tin tại các địa bàn trọng điểm khác, trong đó có khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Bệnh viện K76A, K76B tại xã Hòa Hiệp (núi Mây Tàu). Bộ Tư lệnh TP.HCM được yêu cầu kết nối thêm các nguồn lực về thiết bị khoa học công nghệ phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm.

Song song đó, thành phố đẩy nhanh việc thu thập mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. Mục tiêu là hoàn tất trước tháng 10/2026.

Công an TP.HCM được giao chuẩn bị các điều kiện để phối hợp với Cục C06 triển khai thu nhận mẫu ADN đợt 2 trong tháng 8. Công an cấp xã sẽ rà soát, chuẩn hóa danh sách để tránh trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thành phố cũng sẽ công khai tiêu chuẩn, đối tượng thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu ADN để các gia đình chủ động đăng ký.

Sở Nội vụ TP.HCM tiếp tục phối hợp tại các nghĩa trang liệt sĩ để lấy mẫu hài cốt theo đúng trình tự. Cơ quan này cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM chuẩn bị phương án tổ chức lễ truy điệu và an táng sau khi hoàn tất tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Nhiều đoàn đến dâng hương, động viên lực lượng tìm kiếm

Ngày 8/8, đoàn đại biểu Bộ Công Thương do bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đoàn cũng thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang trực tiếp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Bà mong muốn lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện công việc tận tâm, chu đáo, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Cũng trong sáng 8/8, đoàn công tác Công ty Tây Nam, Quân khu 7 đến thăm, động viên và trao quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ, mang đến sự sẻ chia với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm tại công viên ngày 25/7. Ảnh: Hoài Bảo.

Trong suốt quá trình tìm kiếm, Công viên Lê Thị Riêng cũng nhiều lần đón các đoàn công tác của Trung ương, Bộ Quốc phòng, TP.HCM và các cơ quan, đơn vị đến dâng hương, thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong những ngày đầu, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã đến kiểm tra, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, sau đó trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên.

Đến cuối tháng 7, sự quan tâm tiếp tục được thể hiện qua chuyến thăm của đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu. Một ngày sau, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Bên cạnh các đoàn cấp Trung ương, nhiều cơ quan, tổ chức, trường học, nghệ sĩ cũng tìm đến công viên Lê Thị Riêng. Những chuyến thăm, phần quà và lời động viên trở thành nguồn cổ vũ đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại hiện trường. Đây cũng là sự tri ân dành cho các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.