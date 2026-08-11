Tình thế đảo ngược với Endrick

Thay vì để Endrick ra đi theo dạng cho mượn, Real Madrid quyết định giữ chân tài năng 20 tuổi trong mùa giải 2026/27.

HLV Mourinho quyết định trao cơ hội cho Endrick.

Trước đó, khả năng Endrick rời Bernabeu theo dạng cho mượn từng được Real Madrid xem xét nghiêm túc. Tiền đạo Brazil được cho là sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí khi Real Madrid sở hữu Kylian Mbappe cùng những lựa chọn chất lượng khác trên hàng công.

Một số CLB Premier League, trong đó có Manchester United và Aston Villa, từng quan tâm đến việc mượn Endrick. Nếu thương vụ xảy ra, chân sút người Brazil có thể được trao cơ hội thi đấu thường xuyên.

Tuy nhiên, kế hoạch bất ngờ thay đổi. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Real Madrid thông báo cho Endrick và người đại diện về quyết định giữ cầu thủ này ở lại CLB trong mùa giải 2026/27.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo Real Madrid cũng trao đổi với Roc Nation, đơn vị đại diện cho Endrick, để xác nhận kế hoạch tiếp tục sử dụng tiền đạo Brazil trong đội hình. "HLV Jose Mourinho được cho là hoàn toàn ủng hộ phương án này", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Endrick có cơ hội chứng tỏ giá trị dưới thời Mourinho.

Một yếu tố khác tác động đến quyết định của Real Madrid là tương lai của Gonzalo Garcia. Fulham đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo trẻ này, qua đó mở ra khoảng trống trong đội hình của HLV Mourinho. Với việc Garcia rời đi, Endrick có thêm cơ hội cạnh tranh tại Bernabeu thay vì phải rời CLB theo dạng cho mượn.

Endrick gia nhập Real Madrid vào tháng 7/2024 và có 40 lần ra sân cho đội một trên mọi đấu trường. Mùa trước, anh được đem cho Lyon mượn và gây ấn tượng mạnh khi lập hat-trick ngay trận ra mắt gặp Metz. Tổng cộng, Endrick ghi 8 bàn sau 21 lần ra sân cho Lyon, thành tích giúp anh được triệu tập lên tuyển Brazil.

Giờ đây, Endrick sẽ phải chiến đấu để giành vị trí tại Bernabeu. Việc được giữ lại là tín hiệu tích cực về niềm tin của Real Madrid, nhưng nếu không có đủ thời gian thi đấu, quá trình phát triển của tiền đạo 20 tuổi vẫn có nguy cơ bị chững lại.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.