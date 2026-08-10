Bước ngoặt cho Endrick

Endrick đứng trước khả năng rời Real Madrid theo dạng cho mượn lần thứ hai sau khi Aston Villa và AS Roma cùng gửi đề nghị chiêu mộ tiền đạo người Brazil.

Endrick có thể chia tay Real hè này.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Aston Villa có động thái thăm dò Endrick giữa bối cảnh tài năng 20 tuổi đang gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh vị trí tại Real Madrid. Sự xuất hiện của HLV Jose Mourinho càng khiến cơ hội ra sân của chân sút Brazil trở nên hạn chế.

Mourinho vốn ưu tiên xây dựng đội hình tinh gọn và ban đầu không muốn Endrick rời Bernabeu. Tuy nhiên, trước viễn cảnh tiền đạo này khó được trao đủ thời gian thi đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha dường như đã thay đổi quan điểm và sẵn sàng để anh ra đi theo dạng cho mượn.

Đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Endrick. Sau mùa giải đầu tiên chưa thực sự nổi bật tại Madrid, anh được gửi tới Lyon và nhanh chóng chứng minh khả năng. Tiền đạo người Brazil ghi 8 bàn, thực hiện 7 kiến tạo sau 21 trận trên mọi đấu trường mùa trước, qua đó tạo ấn tượng tích cực trước khi trở lại Tây Ban Nha.

Endrick cần thêm thời gian thi đấu để thực sự trưởng thành.

Real Madrid hiện muốn Endrick tiếp tục được cho mượn tại một CLB tham dự Champions League, đồng thời đảm bảo anh được thi đấu thường xuyên ở vị trí trung phong. Roma và Aston Villa được xem là hai điểm đến phù hợp với những tiêu chí này và đều đã thể hiện sự quan tâm.

Với Aston Villa, Endrick có thể trở thành phương án dự phòng chất lượng cho Ollie Watkins. Một cầu thủ trẻ có tốc độ, khả năng dứt điểm và kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Endrick là lựa chọn đáng cân nhắc với đội bóng của Unai Emery.

Dù vậy, Roma hiện được đánh giá là ứng viên sáng giá hơn trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Brazil. Real Madrid từng đạt thỏa thuận chiêu mộ Endrick từ Palmeiras vào tháng 12/2022, trước khi chính thức đón anh vào tháng 7/2024, ngay sau khi cầu thủ này tròn 18 tuổi.

Thương vụ khi đó có giá trị ban đầu đáng kể và tổng mức phí được cho là có thể lên tới 52 triệu bảng nếu các điều khoản phụ được kích hoạt. Giờ đây, Real Madrid kỳ vọng một mùa giải cho mượn thành công sẽ giúp Endrick tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành hơn và trở lại Bernabeu với vị thế cạnh tranh tốt hơn.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.