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Thể thao

PSG tính gây sốc với sao Real

  • Thứ hai, 10/8/2026 13:45 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Theo Fichajes, Paris Saint-Germain được cho là sẵn sàng chi 115 triệu euro để chiêu mộ Arda Guler.

Guler nằm trong tầm ngắm của PSG.

Nếu chấp nhận, Real Madrid sẽ thu về khoản tiền khổng lồ so với con số khoảng 20 triệu euro từng bỏ ra để đưa Guler rời Fenerbahce năm 2023. Guler còn có thể mang về cho Real khoản phí chuyển nhượng cao thứ hai lịch sử, chỉ sau thương vụ bán Cristiano Ronaldo cho Juventus với giá 117 triệu euro vào năm 2018.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến bước tiến vượt bậc của Guler. Anh ra sân 51 trận, thi đấu 3.254 phút, ghi 6 bàn và thực hiện 12 pha kiến tạo. Riêng tại La Liga, tiền vệ này có 33 lần xuất hiện, trong đó 25 trận đá chính, đóng góp 4 bàn cùng 8 kiến tạo.

Những con số ấy phản ánh rõ sự thay đổi vị thế của Guler tại Madrid. Từ một cầu thủ 18 tuổi phải kiên nhẫn chờ đợi, anh đã từng bước chen chân vào đội hình chính và trở thành một trong những phương án sáng tạo đáng tin cậy nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

PSG hiểu rõ điều đó, nên quyết định đặt lên bàn đàm phán con số 115 triệu euro. Đáng chú ý, mức giá này còn cao hơn khoảng 25 triệu euro so với định giá thị trường hiện tại của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù vậy, Real Madrid không chịu áp lực phải bán. Guler còn hợp đồng đến tháng 6/2029, đồng nghĩa CLB chủ sân Bernabeu hoàn toàn nắm quyền quyết định tương lai của anh.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

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Duy Anh

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