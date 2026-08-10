Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Antony nhận thẻ đỏ sau màn xô xát hỗn loạn

  • Thứ hai, 10/8/2026 05:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Antony và Alex Scott cùng bị truất quyền thi đấu sau pha xô xát trong trận giao hữu giữa Real Betis và Bournemouth hôm 9/8.

Màn xô xát trong trận giao hữu khiến Antony và Scott nhận thẻ đỏ.

Trận giao hữu giữa Real Betis và Bournemouth khép lại với tỷ số 2-2, nhưng tâm điểm lại đến từ tình huống căng thẳng cuối hiệp một khiến Antony phải nhận thẻ đỏ. Mọi chuyện bắt đầu khi tiền đạo Nelson Deossa của Betis sút mạnh bóng vào người Bafode Diakite ở cự ly gần sau một pha phạm lỗi bên đường biên. Tình huống này khiến các cầu thủ Bournemouth phản ứng dữ dội và lao tới tranh cãi.

Antony nhanh chóng tham gia vào cuộc hỗn chiến, liên tục xô đẩy cầu thủ Bournemouth. Alex Scott lập tức đáp trả khi đẩy ngược tiền vệ người Brazil và chỉ tay vào mặt anh. Cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại trước khi trọng tài cùng các cầu thủ hai đội can thiệp.

Dù chỉ là một trận giao hữu, trọng tài vẫn quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho Antony và Scott. Hai cầu thủ phải rời sân ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Thời điểm đó, Bournemouth đang dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Marcus Tavernier. Sang hiệp hai, trong thế trận mỗi đội chỉ còn 10 người, Cucho Hernandez gỡ hòa cho Betis. Evanilson sau đó tái lập lợi thế cho Bournemouth, trước khi Pablo Fornals ấn định tỷ số 2-2.

Đây là lần hiếm hoi một trận giao hữu tiền mùa giải chứng kiến hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu sau màn xô xát trên sân. Antony từng được Manchester United chiêu mộ từ Ajax với giá 85 triệu bảng vào năm 2022. Tuy nhiên, anh không đáp ứng được kỳ vọng tại Old Trafford khi chỉ ra sân 96 trận và dần mất vị trí dưới thời Erik ten Hag cũng như Ruben Amorim.

Mùa giải 2024/25, Antony được cho Betis mượn và hồi sinh mạnh mẽ với 9 bàn thắng. Phong độ đó giúp đội bóng Tây Ban Nha mua đứt anh với giá 25 triệu bảng, trước khi tiền vệ người Brazil ghi 14 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải vừa qua.

Tuyển thủ Hàn Quốc sắp sát cánh cùng Antony tại La Liga

Oh Hyeon-gyu đứng trước cơ hội gia nhập Real Betis sau màn trình diễn tốt tại World Cup 2026, mở ra bước tiến lớn trong sự nghiệp ở châu Âu.

16:00 26/7/2026

Neymar được chọn, ai phải trả giá?

Carlo Ancelotti gây chú ý khi điền tên Neymar vào danh sách dự World Cup 2026 nhưng loại hàng loạt ngôi sao như Rodrygo, Joao Pedro hay Antony.

06:57 19/5/2026

Antony cùng đồng đội lập kỳ tích sau hơn hai thập kỷ

Rạng sáng 13/5, Real Betis đánh bại Elche 2-1 ở vòng 36 La Liga trên sân nhà.

05:31 13/5/2026

5 ngôi sao trở nên viral hơn sau World Cup 2026 Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, sức hút của các cầu thủ tại World Cup 2026 còn được thể hiện qua lượng người theo dõi tăng mạnh trên Instagram cá nhân sau giải đấu.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Antony Alex Scott Antony Bournemouth Real Betis

    Đọc tiếp

    Bức ảnh gây xúc động của Messi

    Bức ảnh gây xúc động của Messi

    0

    Khoảnh khắc Lionel Messi đứng lặng người trong đám tang của cha mình, ông Jorge, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

    'Cú lừa' về đám cưới Ronaldo

    'Cú lừa' về đám cưới Ronaldo

    0

    Những thông tin về việc Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez tổ chức hôn lễ vào cuối tuần trước tại một nhà thờ ở Madeira (Bồ Đào Nha) hóa ra là tin giả.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý