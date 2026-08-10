Antony nhận thẻ đỏ sau màn xô xát hỗn loạn

Antony và Alex Scott cùng bị truất quyền thi đấu sau pha xô xát trong trận giao hữu giữa Real Betis và Bournemouth hôm 9/8.

Màn xô xát trong trận giao hữu khiến Antony và Scott nhận thẻ đỏ.

Trận giao hữu giữa Real Betis và Bournemouth khép lại với tỷ số 2-2, nhưng tâm điểm lại đến từ tình huống căng thẳng cuối hiệp một khiến Antony phải nhận thẻ đỏ. Mọi chuyện bắt đầu khi tiền đạo Nelson Deossa của Betis sút mạnh bóng vào người Bafode Diakite ở cự ly gần sau một pha phạm lỗi bên đường biên. Tình huống này khiến các cầu thủ Bournemouth phản ứng dữ dội và lao tới tranh cãi.

Antony nhanh chóng tham gia vào cuộc hỗn chiến, liên tục xô đẩy cầu thủ Bournemouth. Alex Scott lập tức đáp trả khi đẩy ngược tiền vệ người Brazil và chỉ tay vào mặt anh. Cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại trước khi trọng tài cùng các cầu thủ hai đội can thiệp.

Dù chỉ là một trận giao hữu, trọng tài vẫn quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho Antony và Scott. Hai cầu thủ phải rời sân ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Thời điểm đó, Bournemouth đang dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Marcus Tavernier. Sang hiệp hai, trong thế trận mỗi đội chỉ còn 10 người, Cucho Hernandez gỡ hòa cho Betis. Evanilson sau đó tái lập lợi thế cho Bournemouth, trước khi Pablo Fornals ấn định tỷ số 2-2.

Đây là lần hiếm hoi một trận giao hữu tiền mùa giải chứng kiến hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu sau màn xô xát trên sân. Antony từng được Manchester United chiêu mộ từ Ajax với giá 85 triệu bảng vào năm 2022. Tuy nhiên, anh không đáp ứng được kỳ vọng tại Old Trafford khi chỉ ra sân 96 trận và dần mất vị trí dưới thời Erik ten Hag cũng như Ruben Amorim.

Mùa giải 2024/25, Antony được cho Betis mượn và hồi sinh mạnh mẽ với 9 bàn thắng. Phong độ đó giúp đội bóng Tây Ban Nha mua đứt anh với giá 25 triệu bảng, trước khi tiền vệ người Brazil ghi 14 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải vừa qua.

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