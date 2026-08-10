'Cú lừa' về đám cưới Ronaldo

Những thông tin về việc Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez tổ chức hôn lễ vào cuối tuần trước tại một nhà thờ ở Madeira (Bồ Đào Nha) hóa ra là tin giả.

Ronaldo và Georgina chưa tổ chức hôn lễ như đồn đoán.

Theo The Sun, khoảng 2.000 người hâm mộ đã tập trung bên ngoài Nhà thờ Funchal trên đảo Madeira, Bồ Đào Nha, sau khi xuất hiện tin đồn Ronaldo chuẩn bị tổ chức đám cưới với vị hôn thê Georgina. Tuy nhiên, đám đông nhanh chóng nhận ra họ đã nhầm người.

Đám cưới diễn ra tại nhà thờ hôm đó thực tế thuộc về cặp đôi người Madeira là Fabio Ramos và Fatima Nicole Cunha Teixeira, hiện sinh sống tại Pháp. Do chú rể có ngoại hình được cho là khá giống Ronaldo, nhiều người hâm mộ đứng bên ngoài đã tin rằng siêu sao 41 tuổi đang bí mật tổ chức hôn lễ dưới một cái tên giả.

Khi cô dâu Fatima xuất hiện, đám đông lập tức trở nên hỗn loạn. Nhiều người mặc áo số 7 của Ronaldo, liên tục giơ điện thoại chụp ảnh và cố gắng quan sát cô dâu, chú rể. Một số khách dự đám cưới thậm chí phải giải thích rằng cô gái xuất hiện trước mắt họ không phải Georgina.

Người hâm mộ đổ xô đến nhà thờ Funchal với kỳ vọng chứng kiến hôn lễ của Ronaldo.

Marcos Goncalves, cha xứ của Nhà thờ Funchal, khẳng định đây là đám cưới duy nhất diễn ra tại nhà thờ hôm đó và không có bất kỳ lịch đặt chỗ nào mang tên Ronaldo.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh hỗn loạn được chính tài khoản Instagram của Ronaldo xem qua. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sau đó phản ứng bằng một loạt biểu tượng cảm xúc cười, dường như rất thích thú trước màn nhầm lẫn hy hữu này. Một vị khách dự đám cưới chia sẻ rằng tình huống trở nên "điên rồ", đồng thời tiết lộ cô dâu Fatima rất lo lắng vì sự náo loạn có thể ảnh hưởng đến ngày trọng đại của mình.

Trước đó, những tin đồn về đám cưới Ronaldo gây chú ý lớn tại Bồ Đào Nha. Katia Aveiro, chị gái CR7, còn đăng hình ảnh đặt chân tới Madeira và cho biết mình đến đây để tham dự một "bữa tiệc". Chi tiết này tiếp tục khiến người hâm mộ càng thêm nghi vấn.

Thực tế, những thông tin liên quan đến đám cưới Ronaldo chỉ được lan truyền trên mạng xã hội và chưa được xác thực bởi các đơn vị truyền thông uy tín. Cá nhân CR7 lẫn Georgina cũng không đề cập đến ngày trọng đại. Cả hai cùng các con vừa dành thời gian đi nghỉ mát sau khi Ronaldo trở về từ World Cup 2026.

Trước đó, Ronaldo và Georgina đã đính hôn vào tháng 8 năm ngoái. Tiền đạo đang khoác áo Al Nassr từng tuyên bố sẽ kết hôn "sau World Cup". Tuy nhiên, ngày trọng đại của CR7 vẫn chưa diễn ra.

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