Trận giao hữu kỳ quặc của Chelsea ở Malaysia

Trận giao hữu giữa Chelsea và Johor Darul Ta’zim tại Malaysia khép lại với tỷ số 3-3 tối 9/8, với tâm điểm là một loạt sút luân lưu bị hủy bỏ không rõ lý do.

Đội bóng của Xabi Alonso chỉ có một trận hoà trên đất Malaysia. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch ban đầu, hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu nếu hòa sau 90 phút. Chelsea thậm chí đã chuẩn bị cho kịch bản này sau khi gỡ hòa 3-3 nhờ bàn phản lưới của Antonio Cristian ở những phút cuối.

Tuy nhiên, loạt luân lưu đã không diễn ra. Theo các nguồn tin tại sân, một thành viên ban huấn luyện Chelsea đã hét lớn với trọng tài: “Điều đó có trong hợp đồng!”. Sau đó, cầu thủ và ban huấn luyện của cả hai đội vẫn đồng loạt rời sân và không quay trở lại, khiến trận đấu kết thúc trong sự bối rối của khán giả. Hiện chưa rõ tại sao loạt luân lưu trong trận đấu của Chelsea bị hủy.

Trước đó, Chelsea cũng trải qua 90 phút đầy căng thẳng. Johor mở tỷ số từ rất sớm nhờ Arif Aiman Hanapi. Liam Delap ghi hai bàn từ chấm phạt đền giúp đội bóng của Xabi Alonso dẫn ngược, nhưng Oscar Arribas và Bergson lần lượt lập công đưa đại diện Malaysia vượt lên 3-2.

Chelsea chỉ tránh được thất bại nhờ bàn phản lưới của Antonio Cristian ở phút 89. Không chỉ có sự cố về loạt luân lưu, trận đấu còn nóng lên bởi pha vào bóng quyết liệt của Antonio Glauder với Delap ở phút 67.

Tình huống này khiến cầu thủ Chelsea phản ứng dữ dội, còn HLV phụ trách các tình huống cố định Austin MacPhee lao vào tranh cãi với thành viên ban huấn luyện Johor trước khi Xabi Alonso phải can thiệp.

Chelsea cũng chịu thêm tổn thất khi Mamadou Sarr và Aaron Anselmino dính chấn thương. Sau trận này, đội bóng thành London sẽ trở về châu Âu để chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng gặp Real Sociedad trước khi bước vào mùa giải mới.

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