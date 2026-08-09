Joao Pedro khơi lại quyết định tranh cãi của Ancelotti

Joao Pedro tiếp tục bùng nổ trong màu áo Chelsea, khiến việc anh không có tên trong danh sách tuyển Brazil của Carlo Ancelotti bị người hâm mộ nhắc lại.

Pedro chói sáng trong giai đoạn tiền mùa giải cùng Chelsea. Ảnh: Reuters.

Chelsea đánh bại AC Milan 3-0 trong trận giao hữu tiền mùa giải tại sân Bung Karno (Indonesia) hôm 8/8. Tâm điểm thuộc về Joao Pedro khi tiền đạo người Brazil lập cú đúp và tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng.

Joao Pedro đá chính và thi đấu đến phút 85. Anh mở tỷ số ở những phút bù giờ hiệp một bằng cú đánh đầu sau quả phạt góc của Moises Caicedo. Ngay đầu hiệp hai, chân sút mang áo số 20 tiếp tục lên tiếng. Joao Pedro đón đường tạt của Pedro Neto rồi dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Caicedo sau đó ghi thêm một bàn, giúp đại diện Premier League hoàn tất chiến thắng 3-0.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Joao Pedro gây ấn tượng mạnh trong chuyến du đấu tiền mùa giải. Trước đó, anh ghi 3 bàn và có một kiến tạo trước Western Sydney. Sau 4 trận chuẩn bị cho mùa giải mới, tiền đạo này đã có 5 bàn.

Một tài khoản phấn khích trước màn trình diễn của cầu thủ người Brazil và viết: “Joao Pedro đang bay cao ở tiền mùa giải”. Vài CĐV khác thậm chí dự đoán anh có thể trở thành Vua phá lưới Premier League.

Phong độ đó cũng làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh quyết định của HLV Carlo Ancelotti khi loại Joao Pedro khỏi danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026. Có ý kiến cho rằng chiến lược gia người Italy đã “sai hoàn toàn” trong khi người khác mỉa mai rằng Chelsea nên cảm thấy may mắn nhờ việc "Ancelotti cho Joao Pedro thời gian nghỉ ngơi".

Dù vậy, cũng có người bênh vực Ancelotti và nhắc rằng nếu Joao Pedro được gọi lên tuyển nhưng thi đấu không tốt, chính HLV Brazil là người bị chỉ trích nhiều nhất.

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