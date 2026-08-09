Morata hiện tại

Alvaro Morata đứng trước khả năng chia tay Como để chuyển sang MLS, dù đội bóng Serie A mới hoàn tất việc mua đứt tiền đạo người Tây Ban Nha cách đây chưa đầy hai tháng.

Morata có thể rời châu Âu.

Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, Atlanta United dành sự quan tâm cho Morata và xem anh là phương án thay thế Romelu Lukaku. Đội bóng MLS trước đó theo đuổi Lukaku nhưng tiền đạo người Bỉ được cho là muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu.

Trong mùa hè năm nay, Como buộc phải kích hoạt điều khoản mua đứt Morata từ AC Milan theo thỏa thuận bắt buộc. Tuy nhiên, màn trình diễn của chân sút 33 tuổi tại sân Giuseppe Sinigaglia không đáp ứng kỳ vọng. Mùa trước, Morata có 26 lần ra sân tại Serie A nhưng không ghi nổi một bàn cho Como. Pha lập công duy nhất của anh trong màu áo đội bóng này đến tại Coppa Italy.

Morata gia nhập Como theo dạng cho mượn sau khi trải qua nửa mùa giải 2025/26 khoác áo Galatasaray. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh phần nào tìm lại phong độ khi ghi 5 bàn sau 11 trận tại giải VĐQG.

Trước đó, Morata có mùa hè đáng nhớ khi cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2024. Anh giữ băng đội trưởng và góp mặt trong hành trình đánh bại tuyển Anh 2-1 ở trận chung kết. Sau giải đấu, tiền đạo này chuyển từ Atletico Madrid sang AC Milan.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Morata nhanh chóng rẽ sang hướng khác. Anh được đem cho Galatasaray mượn giữa mùa, trước khi trở lại Italy và tái hợp người đồng đội cũ tại Chelsea là Cesc Fabregas ở Como.

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