Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Morata hiện tại

  • Chủ nhật, 9/8/2026 12:03 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Alvaro Morata đứng trước khả năng chia tay Como để chuyển sang MLS, dù đội bóng Serie A mới hoàn tất việc mua đứt tiền đạo người Tây Ban Nha cách đây chưa đầy hai tháng.

Morata có thể rời châu Âu.

Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, Atlanta United dành sự quan tâm cho Morata và xem anh là phương án thay thế Romelu Lukaku. Đội bóng MLS trước đó theo đuổi Lukaku nhưng tiền đạo người Bỉ được cho là muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu.

Trong mùa hè năm nay, Como buộc phải kích hoạt điều khoản mua đứt Morata từ AC Milan theo thỏa thuận bắt buộc. Tuy nhiên, màn trình diễn của chân sút 33 tuổi tại sân Giuseppe Sinigaglia không đáp ứng kỳ vọng. Mùa trước, Morata có 26 lần ra sân tại Serie A nhưng không ghi nổi một bàn cho Como. Pha lập công duy nhất của anh trong màu áo đội bóng này đến tại Coppa Italy.

Morata gia nhập Como theo dạng cho mượn sau khi trải qua nửa mùa giải 2025/26 khoác áo Galatasaray. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh phần nào tìm lại phong độ khi ghi 5 bàn sau 11 trận tại giải VĐQG.

Trước đó, Morata có mùa hè đáng nhớ khi cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2024. Anh giữ băng đội trưởng và góp mặt trong hành trình đánh bại tuyển Anh 2-1 ở trận chung kết. Sau giải đấu, tiền đạo này chuyển từ Atletico Madrid sang AC Milan.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Morata nhanh chóng rẽ sang hướng khác. Anh được đem cho Galatasaray mượn giữa mùa, trước khi trở lại Italy và tái hợp người đồng đội cũ tại Chelsea là Cesc Fabregas ở Como.

Màn chúc mừng Tây Ban Nha vô địch World Cup gây sốt ở Italy Chiều 21/7, video nghệ sĩ Italy Dario Gambarin tạo nên “bức tranh World Cup” rộng 30.000 m² chúc mừng Tây Ban Nha vô địch gây sốt trên mạng xã hội X.

Morata đáp trả lời mắng 'nên đổi nghề' của HLV Fabregas

Tiền đạo Alvaro Morata đang trải qua giai đoạn khó khăn trong màu áo Como do phong độ sa sút.

16:03 17/2/2026

Alvaro Morata trượt dài ở Como

Từ kỳ vọng thủ lĩnh đến thẻ đỏ và nỗi lo tuyển quốc gia, Alvaro Morata đang tự đặt mình vào thế khó tại Como.

18:16 15/2/2026

HLV Fabregas nổi giận: 'Morata nên đổi nghề'

HLV Cesc Fabregas bực tức chỉ trích tiền đạo Alvaro Morata sau thất bại 1-2 của Como trước Fiorentina tại sân Stadio Giuseppe Sinigaglia hôm 14/2.

06:10 15/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Morata Alvaro Morata Morata

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý