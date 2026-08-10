Tuyển Việt Nam sắp đối đầu 'hậu vệ hay nhất ASEAN Cup 2026'

Tuyển Malaysia, đối thủ của Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026, sở hữu Ubaidullah Shamsul Fazili, hậu vệ được đánh giá toàn diện nhất giải.

Tuyển Việt Nam là đội ghi nhiều bàn nhất vòng bảng ASEAN Cup 2026 với 13 lần xé lưới đối phương. Ở hai trận bán kết gặp tuyển Malaysia, hàng công của HLV Kim Sang-sik có thể bị thử thách khi đối đầu với Ubaidullah Shamsul Fazili, hậu vệ được Mid Block đánh giá là toàn diện nhất giải và đang đá chính ở vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Tan Cheng Hoe.

Ubaidullah (phải) là trái tim nơi hàng thủ tuyển Malaysia tại ASEAN Cup 2026.

Ubaidullah toàn diện cỡ nào?

Mid Block là công ty cung cấp và phân tích dữ liệu thể thao tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) Indonesia bám sát ASEAN Cup 2026. Từ đầu giải, thông qua các mạng xã hội, Mid Block liên tục đăng tải các phân tích thông số về cầu thủ, lối chơi và đội bóng đáng chú ý. Tính tới hết ngày 8/8, ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng, Ubaidullah là tuyển thủ Malaysia duy nhất xuất hiện trên trang của Mid Block.

"Cầu thủ này gánh cả tuyển Malaysia trên lưng. Ubaidullah là hậu vệ toàn diện nhất và hay nhất ASEAN Cup 2026", công ty này đánh giá trong bài viết có tiêu đề "Người gánh vác cả tuyển Malaysia trên lưng". Dữ liệu của Mid Block chỉ ra cầu thủ 22 tuổi chơi ấn tượng hơn nhiều so với mặt bằng chung các hậu vệ tại ASEAN Cup 2026.



Điểm của Ubaidullah Cao hơn so với mặt bằng chung các hậu vệ khác Điểm đóng góp vào lối chơi 90,8 +31,5 Điểm phòng ngự 98,4 +38,1 Điểm kiểm soát bóng 92,3 +28,9 Điểm tranh chấp tay đôi 40,6 -11,8

Bảng thông số trên cho thấy Ubaidullah mạnh ở khả năng phân phối bóng và điểm yếu hiếm hoi của cầu thủ thuộc biên chế CLB Terenganu (Malaysia) là tranh chấp tay đôi. Theo Sofascore, Ubaidullah đang dẫn đầu hai thông số của tuyển Malaysia tại ASEAN Cup 2026: 64 đường chuyền chính xác mỗi trận (tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 91%), cao hơn tới 13,2 đường chuyền so với người xếp nhì là Rodney Celvin Akwensivie (50,8) và 1,2 pha cắt bóng mỗi trận.

"Có những hậu vệ chỉ phòng thủ, nhưng Ubaidullah xây dựng lối chơi cho toàn đội. Điều làm nên sự khác biệt của số 3 không chỉ là khả năng ngăn chặn những pha tấn công của đối thủ, mà là khả năng triển khai lối chơi. Ở tuyển Malaysia, bóng luôn qua chân Ubaidullah trước khi được luân chuyển lên trên. Cấu trúc lối đá của đội bóng này được xây dựng xung quanh anh. Ubaidullah gánh vác cả đội bằng khả năng kiểm soát trận đấu của mình", Mid Block bình luận.

Nếu muốn kìm hãm khả năng lên bóng từ tuyến dưới của tuyển Malaysia, Việt Nam cần khóa chặt Ubaidullah. Cụ thể, các học trò của HLV Kim phải tích cực gây áp lực cho "Ubai" và không để anh rảnh chân điều phối bóng.

Ubaidullah đang là niềm hy vọng số một nơi hàng thủ tuyển Malaysia. Tại bán kết ASEAN Cup 2026, người hâm mộ nước này kỳ vọng ngôi sao sinh năm 2003 sẽ hạn chế sự nguy hiểm của hàng công tuyển Việt Nam cũng như giúp khung thành đội nhà đứng vững trước sức tấn công của những ngôi sao nổi bật của bóng đá Đông Nam Á như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long hay Nguyễn Hoàng Đức.

Tuy nhiên, lần gần nhất, cũng là lần đầu tiên Ubaidullah chạm trán tuyển Việt Nam, lại là trải nghiệm đáng quên với trung vệ sinh năm 2003.

Tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-1 tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3 vừa qua trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Ảnh: Minh Chiến.

Ubaidullah từng vất vả thế nào trước tuyển Việt Nam?

Ubaidullah đá chính trong trận tuyển Malaysia thua Việt Nam 1-3 tại vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3. Trận này, Sofascore chấm số 5 của đội bóng áo vàng 6,2 điểm, thấp thứ nhì trong 22 cầu thủ đá chính, chỉ cao hơn tiền vệ trung tâm Nooa Laine (6 điểm).

Ở bàn thua thứ ba, Ubaidullah không thể theo sát Trương Tiến Anh và để số 15 có tư thế thoải mái, có nhiều thời gian cũng như không gian để đẩy bóng một nhịp rồi tạt vào vùng cấm cho Xuân Son đánh đầu tung lưới thủ môn Ahmad Syihan Hazmi.

Ubaidullah có thể làm tốt hơn bằng cách áp sát nhanh hơn, quyết liệt hơn, tắc bóng chịu ném biên hoặc ép Tiến Anh phải quay lưng chuyền về nhưng áp lực anh gây ra cho hậu vệ quê Hải Phòng tương đối hời hợt và không đủ để ngăn cản tình huống tấn công thành bàn này.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường 5 tháng trước, tuyển Malaysia chơi sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Peter Cklamovski. Trong bộ ba trung vệ, Ubaidullah là người chuyền bóng chính xác ít nhất (51) so với hai đồng đội còn lại là Harith Haikal (62) và Matthew Davies (55).

Về khâu phòng ngự, "Ubai" chỉ có 5/13 lần thắng tranh chấp tay đôi trong 90 phút thi đấu. 3 pha phá bóng và 8 lần thu hồi bóng là những điểm sáng hiếm hoi trong màn trình diễn thiếu thuyết phục của Ubaidullah. Tại Ninh Bình cách đây 5 tháng, số 5 cũng như các hậu vệ Malaysia khác, bất lực hoàn toàn trước sức tấn công mạnh mẽ của tuyển Việt Nam.

Có thể dễ dàng nhận ra, Ubaidullah là mẫu trung vệ tổ chức giỏi, chuyền bóng xuất sắc. Nhưng khả năng tranh chấp tay đôi, phòng ngự thuần túy của anh lại chưa thực sự ấn tượng. Trung vệ 24 tuổi này còn trẻ, và có lẽ chưa đủ kinh nghiệm đối mặt với những ngôi sao nhập tịch dày dạn của tuyển Việt Nam. Việc vừa phải phòng ngự, vừa lo tổ chức lối chơi cho Malaysia có thể gia tăng áp lực lên vai Ubaidullah.

Trở lại với ASEAN Cup 2026, Ubaidullah sẽ gặp lại những ngôi sao tấn công từng giúp các "Chiến binh sao vàng" đánh bại tuyển Malaysia ở lần gần nhất hai đội chạm trán như Xuân Son, Hai Long, Hoàng Hên và Nguyễn Trần Việt Cường. Với sức mạnh hiện tại, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể khiến "Ubai" cùng các đồng đội trải qua hai trận bán kết lượt đi và về đầy sóng gió.

Highlights Malaysia 1-0 Philippines Tối 8/8, Malaysia vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026.

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