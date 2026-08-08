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Video Thể thao

VIDEO MỚI

Foden vướng vào rắc rối

Foden vướng vào rắc rối

Thể thao

Đoạn video ghi lại vụ ẩu đả tại một quán bar có sự xuất hiện của Phil Foden được lan truyền trên X trong đêm 30/7, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

CĐV Pháp phát cuồng vì Zidane

CĐV Pháp phát cuồng vì Zidane

Thể thao 2.0K

Phản ứng của CĐV sau khi tuyển Pháp bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV trưởng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội hôm 28/7.

Kroos nói gì về cách Real Madrid mua sắm

Kroos nói gì về cách Real Madrid mua sắm

Thể thao 13.7K

Phát biểu của cựu danh thủ tuyển Đức trên Marca tối 26/7 về các mục tiêu chuyển nhượng hè 2026 của Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo CĐV.

Quan điểm gây sốt của Varane

Quan điểm gây sốt của Varane

Thể thao 1.7K

Phát biểu của Raphael Varane về việc Como cấm đánh đầu ở các cấp độ đào tạo trẻ để bảo vệ sức khỏe cầu thủ nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội tối 25/7.

Cú đúp của Neymar

Cú đúp của Neymar

Thể thao 8.3K

Sáng 26/7, Neymar lập cú đúp giúp Santos hòa Chapecoense với tỷ số 2-2 tại giải VĐQG Brazil.

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