Vợ Quang Hải phản ứng thế nào sau kỷ lục của chồng?
Chiều 7/8, Znews có buổi phỏng vấn với vợ Nguyễn Quang Hải, cầu thủ vừa trở thành người ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Việt Nam với 84 trận.
Video ghi lại cảnh CĐV chỉ trích các cầu thủ Indonesia sau trận hòa 1-1 với Singapore ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X tối hôm 7/8.
Chiều 7/8, Znews có buổi phỏng vấn với vợ Nguyễn Quang Hải, cầu thủ vừa trở thành người ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Việt Nam với 84 trận.
Tối 7/8, Việt Nam vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.
Tối 7/8, Indonesia hòa Singapore 1-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó dừng bước tại giải khi chỉ xếp thứ ba chung cuộc.
Tối 4/8, Thái Lan vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ 3 bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 4/8, Myanmar vượt qua Lào với tỷ số 7-2 ở lượt trận thứ tư bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.
Tối 3/8, Campuchia vượt qua Timor Leste với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026.
Sau trận hòa 2-2 trước Fiorentina ở loạt giao hữu rạng sáng 2/8, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.
Tối 1/8, Thái Lan vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ ba bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 1/8, Philippines vượt qua Lào với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ ba bảng B ASEAN Cup 2026.