Video bàn thắng trận MU 1-1 PSG
Đêm 8/8, Manchester United hòa PSG 1-1 trong trận giao hữu trước thềm mùa giải 2026/27.
Tối 8/8, Thái Lan vượt qua Myanmar với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026.
Đêm 8/8, Manchester United hòa PSG 1-1 trong trận giao hữu trước thềm mùa giải 2026/27.
Chiều 7/8, Znews có buổi phỏng vấn với vợ Nguyễn Quang Hải, cầu thủ vừa trở thành người ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Việt Nam với 84 trận.
Tối 7/8, Việt Nam vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.
Tối 7/8, Indonesia hòa Singapore 1-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó dừng bước tại giải khi chỉ xếp thứ ba chung cuộc.
Video ghi lại cảnh CĐV chỉ trích các cầu thủ Indonesia sau trận hòa 1-1 với Singapore ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X tối hôm 7/8.
Tối 8/8, Malaysia vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 4/8, Thái Lan vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ 3 bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 4/8, Myanmar vượt qua Lào với tỷ số 7-2 ở lượt trận thứ tư bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.
Tối 3/8, Campuchia vượt qua Timor Leste với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026.