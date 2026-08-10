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Thể thao

Vì sao PSG chiêu mộ thủ môn Nhật Bản mà không dùng?

  • Thứ hai, 10/8/2026 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Paris Saint-Germain đang đẩy nhanh thương vụ Zion Suzuki nhưng không phải để bắt chính ngay lập tức.

Theo L’Equipe, PSG đã đạt thỏa thuận cá nhân với Zion Suzuki, thủ môn 23 tuổi của Parma, trong bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Mức phí chuyển nhượng dự kiến vào khoảng 35 triệu euro và các cuộc đàm phán với đội bóng Italy đang đi đến những bước cuối cùng.

Điều đáng chú ý là Suzuki nhiều khả năng sẽ không ở lại Paris sau khi ký hợp đồng. Kế hoạch của PSG là lập tức đem anh cho mượn để tích lũy kinh nghiệm, trong đó Juventus được xem là điểm đến ưu tiên.

Đây là chi tiết khiến thương vụ trở nên đặc biệt. PSG hiện vẫn có Lucas Chevalier và Matvei Safonov, cả hai đều khẳng định muốn tiếp tục cạnh tranh vị trí trong khung gỗ. Đội bóng thủ đô nước Pháp cũng chưa có kế hoạch chia tay bất kỳ thủ môn nào ở kỳ chuyển nhượng này. Vì vậy, Suzuki không được mua để thay thế ai. PSG xem thủ môn người Nhật Bản là khoản đầu tư dài hạn, tương tự cách nhiều CLB lớn châu Âu chiêu mộ các tài năng trẻ trước khi đưa họ đi tích lũy kinh nghiệm ở môi trường cạnh tranh hơn.

Trước đó, Juventus vốn cũng theo đuổi Suzuki. Trong quá trình đàm phán với PSG liên quan đến Randal Kolo Muani, hai bên đã đề cập đến phương án để thủ môn người Nhật gia nhập đội bóng thành Turin theo dạng cho mượn.

Nếu thương vụ hoàn tất, PSG sẽ có tới 6 thủ môn chuyên nghiệp còn hợp đồng. Con số này cho thấy đội bóng của Luis Enrique đang chuẩn bị cho tương lai ở vị trí đặc biệt quan trọng, thay vì chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt.

Ở tuổi 23, Zion Suzuki được đánh giá là một trong những thủ môn triển vọng nhất thế hệ của mình. Khả năng phản xạ, chơi chân và kinh nghiệm tại Serie A khiến anh trở thành mục tiêu mà PSG muốn chốt sớm trước khi giá trị tiếp tục tăng.

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Đào Trần

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