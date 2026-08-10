Khoảnh khắc Lionel Messi đứng lặng người trong đám tang của cha mình, ông Jorge, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Messi cùng gia đình đã trở về quê nhà Rosario, Argentina, để tiễn đưa cha tại nghĩa trang El Prado hôm 9/8. Đây là khoảnh khắc đặc biệt xúc động với đội trưởng tuyển Argentina sau khi cha anh qua đời ở tuổi 68.

Ông Jorge trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Rosario vào rạng sáng cùng ngày, sau thời gian điều trị một căn bệnh không được gia đình công bố. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn đối với Messi và các thành viên trong gia đình.

Trong bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Messi đứng lặng một góc với vẻ mặt buồn bã. Không còn hình ảnh người đội trưởng nâng cao danh hiệu hay siêu sao đứng giữa ánh đèn sân cỏ, Messi lúc này chỉ đơn giản là một người con nói lời tạm biệt với cha mình.

Bức ảnh gây xúc động của Messi.

Sự ra đi của ông Jorge để lại nỗi đau lớn với Messi cùng các thành viên trong gia đình. Người hâm mộ trên khắp thế giới cũng gửi lời chia buồn và động viên Messi trong thời điểm khó khăn này.

Khi còn nhỏ, Messi được ông Jorge đưa tới Barcelona để tham gia buổi thử việc tại lò đào tạo La Masia. Quyết định ấy mở ra bước ngoặt cho sự nghiệp của M10, giúp anh sau này trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử với 8 Quả bóng vàng cùng chức vô địch World Cup 2022.

Sau World Cup 2026, Messi từng dành thời gian ở Argentina bên cạnh cha trước khi trở lại Inter Miami cách đây khoảng một tuần. Gia đình Messi trước đó cũng đề nghị truyền thông tôn trọng sự riêng tư liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Jorge.

Messi làm náo loạn giải hạng tư Argentina Ngày 25/7, Lionel Messi khiến sân Antonio Di Giacomo chật kín người hâm mộ khi xuất hiện cổ vũ Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình.