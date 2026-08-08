Milan của Amorim vẫn chưa biết thắng

AC Milan tiếp tục khởi đầu chật vật dưới thời Ruben Amorim khi thua Chelsea 0-3, qua đó chưa thắng sau ba trận giao hữu hè 2026.

AC Milan chưa biết thắng sau ba trận giao hữu dưới thời Ruben Amorim, mới nhất là thất bại 0-3 trước Chelsea.

Ruben Amorim vẫn chưa tìm được chiến thắng đầu tiên kể từ khi tiếp quản AC Milan. Tối 8/8, đội bóng Italy để thua Chelsea 0-3 trong trận giao hữu tại Jakarta, Indonesia.

Trước đó, Milan hòa Celtic 2-2 sau khi bị dẫn hai bàn, rồi hòa Inter Milan 1-1 nhờ bàn gỡ muộn. Điểm chung ở cả ba trận là đội bóng của Amorim đều để đối thủ vượt lên trước.

Trước Chelsea, những vấn đề của Milan bộc lộ rõ hơn. Đội bóng Italy giữ được thế trận tương đối cân bằng trong phần lớn hiệp một nhưng mất kiểm soát ở thời điểm nhạy cảm. Joao Pedro đánh đầu mở tỷ số từ quả phạt góc của Moises Caicedo ngay trước giờ nghỉ.

Milan tiếp tục khởi đầu hiệp hai không tốt. Chỉ một phút sau khi bóng lăn trở lại, Joao Pedro hoàn tất cú đúp bằng pha đệm bóng từ đường căng ngang của Pedro Neto.

Chelsea chưa dừng lại ở đó. Caicedo tung cú volley đẹp mắt từ ngoài vùng cấm sau một tình huống phạt góc, ấn định chiến thắng 3-0. Đội bóng London thậm chí có thể thắng đậm hơn khi Geovany Quenda và Nicolas Jackson đều đưa bóng trúng khung gỗ.

Ruben Amorim còn nhiều việc phải làm khi Milan liên tiếp để đối thủ dẫn trước và chưa cho thấy sự ổn định trong giai đoạn tiền mùa giải.

Các thông số cũng phản ánh sự lép vế của Milan. Chelsea đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,17, trong khi Milan chỉ có 0,28 và không tung ra cú sút trúng đích nào. Riêng Joao Pedro có ba lần dứt điểm trúng mục tiêu.

Amorim sử dụng nhiều gương mặt đáng chú ý như Luka Modric, Rafael Leao, Ruben Loftus-Cheek và Pervis Estupinan, nhưng Milan gần như không tạo được sức ép đáng kể lên khung thành Chelsea. Hệ thống ba hậu vệ của HLV người Bồ Đào Nha cũng để lộ nhiều khoảng trống mỗi khi đối thủ tăng tốc.

Ở chiều ngược lại, Chelsea có màn trình diễn thuyết phục nhất từ đầu giai đoạn tiền mùa giải dưới thời Xabi Alonso. Sau hai thất bại liên tiếp trước Tottenham và Juventus, đội bóng London trở lại với sơ đồ 3-4-3 và cho thấy sự cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở các tình huống cố định.

Kết quả giao hữu không quyết định thành bại của một mùa giải, nhưng Milan rõ ràng còn nhiều việc phải làm. Sau ba trận gặp Celtic, Inter và Chelsea, đội bóng của Amorim hòa hai, thua một, thủng lưới ở cả ba trận và chưa lần nào là đội mở tỷ số.

Mùa giải mới chưa bắt đầu, nhưng những tín hiệu đầu tiên cho thấy quá trình xây dựng Milan của Amorim sẽ không dễ dàng.